Jimmy Buttler, la estrella de la NBA que se encontró con Alcaraz y el público argentino

Jimmy Buttler, quien se encuentra en Buenos Aires, se encontró tras el pase a la final del Argentina Open con Carlos Alcaraz en el mismísimo Buenos Aires Lawn Tenis Club, donde hubo charlas, risa y hasta lanzaron al aro.Buttler, ya comenzado el partido, apareció junto a su staff en una de las tribunas del BALTC y en donde llamó la atención de periodistas, hinchas y hasta de los mismos protagonistas del cotejo.Luego del encuentro, Alcaraz, ex número 1 del mundo, se refirió a lo que sintió al compartir minutos con una estrella de la NBA.Alcaraz en conferencia de prensa indicó que encontrarse con una estrella como el jugador de Miami Heat “es algo nuevo”.“Sabía que venía. es IMG como yo (la empresa multinacional que lo representa) y que además estaría. No me veo a ese nivel de cómo está Jimmy Buttler, una megaestrella como lo es. Pero siempre se agradece que venga y vea el partido”, aseguró ante la prensa.Sin embargo, Buttler, quien decidió no estar en el Juego de las Estrellas NBA de Salt Lake City, en el estado de Utah, prefirió llegar a la Argentina y este sábado hasta se animó a tomar mate.Durante este sábado, tanto Buttler y Alcaraz intercambiaron palabras y hasta se animaron a tomar lanzamientos con un improvisado aro y un balón.En el final, una serie de fotos inmortalizadas entre ambas estrellas del deporte mundial.Quien también fue parte del “cónclave” fue la mismísima ex tenista argentina, Gabriel Sabatini, quien fue a visitar a Alcaraz, pero también se llevó una foto con Buttler.