Un menú para todos los gustos en el arranque del Cosquín Rock

Guasones / Foto: Camila Godoy.

Wayra Iglesias / Foto: Camila Godoy.

en su estado más puro se pudo disfrutar en las primeras horas de la jornada inicial del Cosquín Rock que se realiza en elSi bien al caer la noche se esperaban algunos de los platos fuertes del encuentro musical, como la presencia de, Divididos, Trueno y las internacionalesy Lila Downs, entre otros; el arranque de la jornada no se guardó nada y ofreció otras de las grandes atracciones anunciadas.En lo referente al rock destacaron Guasones, los uruguayos de No Te Va Gustar y Estelares, quienes echaron mano a sus más grandes éxitos; a la vez que la escena indie marcó territorio con Él Mató a un Policía Motorizado y Las Ligas Menores, por destacar apenas algunos.Los mendocinos de Usted Señalemelo hicieron gala de su sofisticado estilo, entre el baile pop y la psicodelia; mientras que Conociendo Rusia puso su reconocida cuota cancionera.El baile y el colorido lo aportó La Delio Valdez, que con su cumbia tradicional y sus trajes alusivos no pasó desapercibido y provocó una gran coreografía colectiva.Por su parte, cuando apenas comenzaba a tomar forma la jornada, con El Bordo en uno de los escenarios principales, en La Casita del Blues sorprendió la, cuando invitó para que la acompañaran en un tema su padre y su tío, nada menos queEstas fueron algunos de los grandes shows que se repartieron en seis escenarios ante uno de los públicos más numerosos que tuvo el festival en su historia. Aunque aún no se difundieron cifras oficiales, las entradas se agotaron para ambas jornadas en esta edición y eso se nota al intentar transitar por los distintos sectores.El público seguía creciendo hacia el anochecer mientras aumentaba la expectativa por ver a Skay, Divididos, Juanse y Trueno, entre otros.