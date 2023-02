Carlos Alcaraz brilló a pleno y clasificó a la final

El tenista español Carlos Alcaraz, tras un parate de 109 días, brilló y se instaló en la final del Argentina Open / Foto: Alfredo Luna.

El británico Norrie (derecha, remera celeste) confirmó su favoritismo y el domingo irá por el título ante Alcaraz.Foto: AAT

🎙️ Carlos Alcaraz, en conferencia de prensa.



Miralo en vivo en el siguiente link👇https://t.co/N32l8jrhVj — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 18, 2023

, al imponerse este sábado sobre su compatriota Bernabé Zapata Miralles por 6-2 y 6-2.Alcaraz, segundo en el ránking mundial de la ATP detrás del notable serbio Novak Djokovic,en su victoria sobre Zapata Miralles (74) que se consumó en una hora y cuarto.El tenista nacido en El Palmar, Murcia, hace 19 años y número uno del mundo hasta que se lo arrebató Djokovic el mes pasado, se instaló sin pasar apremios en la final yhabía accedido previamente a la final tras derrotar al peruano Juan Pablo Varillas (101) por 7-6 (7-5) y 6-4 en la primera "semi" de la jornada.y eliminó a dos serbios, Laslo Djere (57) y Dusan Lajovic (90), antes de enfrentar a Zapata Miralles, quien había dejado en el camino a su compatriota Pedro Martínez (73) y a dos argentinos: Diego Schwartzman (32) y Francisco Cerúndolo (30).El murciano,días debido a un par de lesiones que lo mantuvieron alejado del circuito, no quiso correr riesgos y por eso salió a jugar con mucha decisión, con tiros profundos para mantener a su compatriota a la defensiva.quien le había ganado a Zapata Miralles en la edición 2021 de Roland Garros, y había perdido la final del Challenger italiano de Cordenons de 2020, logró la primera ventaja cuando le quebró el servicio y se adelantó 2-1.Ese quiebre no fue el único,para adelantarse 5-2 y luego cerró con el suyo por 6-2 en 37 minutos.En el segundo parcial,, que con la ventaja de un set arriba mostró una buena parte de su repertorio.El "Niño Maravilla" del tenis moderno demostróo tirar un 'drop' para dejar desairados a sus rivales.hasta lograr un nuevo quiebre que le permitió ponerse en ventaja 2-1 y con el partido casi resuelto, puesto que luego amplió a 4-1 y paso a ser dominador total de la escena.El murciano,la mejor tenista argentina de la historia y que no se perdió ninguno de sus tres partidos en Buenos Aires, dejó claro que vino a llevarse el trofeo, que tuvo a un español como campeón por última vez en la edición 2015, cuando lo ganó su ídolo: Rafael Nadal.Alcaraz cerró el partido por 6-2 y lo festejó cony quizá porque también intuye que será difícil verlo seguido en Buenos Aires, al menos en el corto plazo.Un rato antes,tras imponerse en sets corridos sobre el peruano Varillas, quien era la revelación del torneo luego de haber atravesado la clasificación e instalado entre los cuatro mejores.en (Indian Wells y Los Cabos en 2021 y Delray Beach y Lyon en 2022), demostró su jerarquía para frenar la gran semana del peruano (no había perdido ningún set en sus partidos previos) e intentará ponerle fin al andar de Alcaraz en la final.La final del domingo será un duelo de estilos disímiles,y con una aceleración de pelota descomunal que le permite hacer daño a sus rivales.luego de los que obtuvo en Umag 2021, más Río de Janeiro, Masters 1000 de Miami y de Madrid, el Conde de Godó en Barcelona y el US Open, el más importante de todos, todos en 2022.Alcaraz ya logró algo quedesde que Nicolás Almagro perdió la definición de ese año ante el austríaco Dominic Thiem.