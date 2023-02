Aeroparque quedó paralizado durante una hora a causa de una mujer que eludió los controles

La situación derivó en la demora en la partida de al menos unos 20 vuelos.

Una pasajera que evadió los controles de seguridad en el Aeroparque Jorge Newbery, obligó este sábado a la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que desalojó por cerca de una hora la zona de embarque y pre embarque de los vuelos de cabotaje, hasta que se logró determinar que no había riesgo para las personas y para la operación aérea y se reanudó la actividad, según confirmaron a Télam fuentes oficiales.El episodio ocurrió poco antes de las 14, cuando personal de la PSA advirtió que una mujer, aprovechando la gran cantidad de pasajeros que se encontraban haciendo cola para el control de equipajes, previo al ingreso al sector de Embarque, eludió pasar por el arco que detecta la presencia de elementos prohibidos en el vuelo y se escabulló hacia la zona donde se encuentran las puertas de embarque.Ante la situación, la PSA procedió al desalojo de todos los pasajeros que se encontraban en el sector, quienes fueron trasladados fuera de esa zona, y procedió, además, a desembarcar a quienes ya habían abordado los aviones para iniciar su viaje.Tras una revisión exhaustiva del lugar y habiendo identificado a la pasajera en cuestión, se procedió a su traslado a dependencias de la PSA y los pasajeros pudieron retornar al sector, no sin tener que volver a pasar por los controles.La situación derivó en la demora en la partida de al menos unos 20 vuelos, y una larga cola se formó fuera del sector de embarque, ante la gran cantidad de pasajeros que esperaban haciendo fila para volver a ingresar, a los que se sumaban quienes iban a abordar sus vuelos a horario. No obstante, para las 15,30 el movimiento estaba normalizado y las operaciones en Aeroparque volvieron a su ritmo habitual.