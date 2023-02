Estados Unidos acusó a Rusia de cometer "crímenes contra la humanidad" en Ucrania

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aseguró que hay pruebas de los crímenes de Rusia en Ucrania / Foto: AFP.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el crecimiento de la ofensiva rusa en la guerra / Foto: AFP.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a "redoblar esfuerzos" en el apoyo militar a Ucrania / Foto: AFP.

Russian forces have committed crimes against humanity in Ukraine. On behalf of all the victims, known and unknown – justice must be served. pic.twitter.com/XLU4maEPTH — Vice President Kamala Harris (@VP) February 18, 2023

en una definición que fue respaldada por el jefe de la cancillería norteamericana, Antony Blinken, quien habló de un "ataque generalizado y sistemático del Kremlin contra la población civil".dijo Harris en la Conferencia de Seguridad en Múnich, un foro internacional que reúne a líderes, políticos y expertos de unos 100 países y a la que Moscú no fue invitada por primera vez en dos décadas."Hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales yLa vicepresidenta citópor parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como "el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos" a Rusia."Les afirmo a todos los que han perpetradoremató, según la agencia de noticias AFP.Estay contra la humanidad en Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.En un comunicado separado, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que "no se trata de actos al azar o aislados", y habló de unEn la misma línea que Harris, Blinken afirmó que al utilizar la calificación de crímenes de lesa humanidad, Washington se compromete a que los miembros de las fuerzas rusas y otros responsables, que no están aún identificados,para estos crímenes", concluyó.Desde el inicio de la invasión,cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, según el Departamento de Estado estadounidense.En el segundo día de la conferencia de Múnich, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,al afirmar que esa será la única vía de frenar los avances del presidente ruso, Vladimir Putin."El mayor riesgo de todosSi Putin gana en Ucrania, el mensaje para él y para otros líderes autoritarios será que pueden usar la fuerza para conseguir lo que quieran", afirmó.Según indicó,y está obteniendo "más armas de países autoritarios como Irán y Corea del Norte".También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó en el evento a los aliados occidentales a, insistió la presidenta de la Comisión, el brazo Ejecutivo de la Unión Europea (UE).En ese marco, los miembros de laun tema que abordaran el lunes en Bruselas en un encuentro de ministros de Defensa.Sin embargo, la idea causa controversia en el seno del bloque y fue criticada este sábado por el primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien advirtió queporque Occidente está suministrando armas cada vez más letales a Kiev."Si están suministrando armas, si están brindando información satelital, si están entrenando a los soldados de una de las partes beligerantes, si están financiando el trabajo de todo el aparato estatal e imponiendo sanciones contra el otro bando, entonces, digan lo que digan,hasta ahora indirectamente", dijo en un discurso en Budapest, según la agencia Sputnik.Ante sus simpatizantes, Orban subrayó quey rechaza las sanciones a Rusia, ya que eso contradice sus intereses nacionales."Mantenemos la cooperación económica con Rusia e incluso se lo aconsejamos a todo el mundo Occidental,La apuesta por una salida diplomática fue también abordada este sábado en la Conferencia de Seguridad en Múnich,para poner fin a la guerra en Ucrania, en un esfuerzo para despejar el aparente "retorno a la mentalidad de la Guerra Fría" que reina entre las superpotencias mundiales."China presentará un documento, informó durante su comparecencia el canciller chino, Wang Yi, sin precisar cuándo.De acuerdo con el ministro, en el texto se reiterará la tesis sobre imposibilidad de ganar las guerras nucleares y tambiénWang afirmó que China, que rechazó la invasión rusa pero no respaldó abiertamente las sanciones contra el Kremlin,con vistas a un "acuerdo político de la crisis en Ucrania"."Quizás haya fuerzas que no quieren que se celebraren negociaciones de paz, pues no se preocupan por la vida y las muertes de los ucranianos, así como tampoco les preocupan los daños a Europa,que Ucrania", expresó el diplomático, que viajará directamente a Moscú tras el evento.La iniciativa fue elogiada por la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, quien, no obstante,y la soberanía de cada país", dijo Baerbock, al insistir en que sin una retirada completa de las tropas rusas de Ucrania, no hay ninguna posibilidad de poner fin al conflicto.