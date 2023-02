El peronismo de la séptima sección pidió a Cristina Kirchner que sea candidata

Plenario del PJ bonaerense: "Ningún poder económico, mediático ni mafia judicial puede interponerse entre Cristina y la voluntad popular.

Más de 600 militantes participaron del plenario del Frente de Todos (FDT) de la séptima sección electoral.

UNIDAD PARA ROMPER LA PROSCRIPCIÓN



Más de 600 militantes participaron del plenario del Frente de Todos (FDT) de la séptima sección electoral que se realizó este viernes, en la sede del Partido Justicialista de la localidad bonaerense de Roque Pérez, con la consigna “Unidad para romper la proscripción”.Según informaron fuentes partidarias fue el primer encuentro seccional que se realizó en la provincia luego de la reunión de lapasado en la sede del PJ nacional de la calle Matheu,El encuentro del jueves, que se prolongó durante casi seis horas, concluyó con la difusión de un documento titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar", en el que -entre otras cuestiones- reclamó contra la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.La reunión partidaria de anoche contó con laJosé Luís Horna de Roque Pérez; Gustavo Cocconi de Tapalqué; Hernán Ralinqueo de 25 de Mayo; el presidente del bloque de diputados provinciales del FDT, César Valicenti; el legislador provincial, Walter Abarca; el funcionario del Gobierno bonaerense, Juan Carlos Gasparini; y la presidenta del PJ de Roque Pérez, Mariel Marchesi, entre otros.También envió su adhesión al plenario el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, que no pudo participar pero planteó su acompañamiento al documento emitido.fue convocado para ", se informó en un comunicado."Tenemos que luchar y generar desde las bases una verdadera movilización en cada uno de nuestros distritos para romper la proscripción que pesa contra la vicepresidenta, cuando Cristina decida cómo vamos a seguir en el orden nacional, nosotros nos vamos a ordenar detrás de esa decisión", dijo Horna en el encuentro.En tanto,i sumó: "Hoy nuestra prioridad es romper la proscripción y llevar a Cristina de candidata porque expresa la esperanza de nuestro Pueblo, no podemos tener dirigentes que no se animen a discutir el poder concentrado ante los aumentos de precios, la regulación de los servicios, el control de los medios de comunicación y el condicionamiento con la deuda externa”."Ningún poder económico, mediático ni mafia judicial puede interponerse entre Cristina y la voluntad popular, estamos convencidos que tenemos que defender una democracia sin condicionamientos y por eso decimos 'Nada sin Cristina”", aseguró el diputado.Por su parte,remarcó la importancia de “encontrarnos en este plenario, trabajar por la unidad y construir una mayor organización en estos tiempos tan difíciles donde la conductora de nuestro movimiento es perseguida por un entramado mafioso que busca apoderarse del futuro de la Argentina”., a su turno, expresó: “Tengo muchas expectativas a partir de la reunión de anoche de la mesa nacional del Frente de Todos porque nos va a brindar certezas y conducción en un momento necesario para nuestra fuerza política”.Por último,consideró “es muy valorable que seamos la primer sección que se reúne en un plenario multitudinario como éste para apoyar a Cristina que es quien sintetiza nuestra voluntad y nuestro pensamiento, la queremos activa, la queremos conduciendo al peronismo y a la Argentina”.