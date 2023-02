El Presidente se solidarizó con Mazzina: "Queremos más democracia, más derechos y más respeto"

"Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad", señaló el jefe de Estado / Foto: Pablo Añeli.

Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo.



Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad.



Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad.



Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García. https://t.co/aBXL14btwC — Alberto Fernández (@alferdez) February 18, 2023

El exsenador peronista y actual referente de Peronismo Republicano, uno de los espacios que conforman JxC / Foto: Pepe Mateos.

El presidente, quien fue cuestionada por su orientación sexual por Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de Juntos por el Cambio y destacó que está "orgulloso" del "trabajo que está haciendo"."Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad", señaló el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.En ese sentido, sostuvo que: "Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad", y aseguró que"Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo", afirmó el Presidente en su posteo, en el que replicó el tuit de la ministra.El exsenador peronista y actual referente de Peronismo Republicano, uno de los espacios que conforman JxC, había dicho anoche en declaraciones al canal La Nación+ que "el Ministerio de la Mujer no se expidió" sobre el caso Lucio porque esa cartera "está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer".Luego de la polémica por sus declaraciones, el exsenador publicó una serie de tuits en los que señaló que su "intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen".