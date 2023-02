El Frente de Todos busca armar una mesa chica para "avanzar más rápido"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Los posibles integrantes de la "mesa chica"

El rol de Cristina Fernández

Los sectores que integran el Frente de Todos avanzan en la conformación de una mesa política "más chica" que represente a todos los espacios, para "poder avanzar con mayor rapidez" en acuerdos de estrategia electoral y reglas para la participación en las PASO, mientras que aún no se definió "quiénes conformarán la comisión" que visitará a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para "pedirle que sea candidata" este año.Luego de la primera reunión de la mesa política del FdT que se extendió hasta la madrugada del viernes en la sede nacional del PJ y que contó con la asistencia de dirigentes de relevancia de todos los sectores internos, incluido el presidente Alberto Fernández, todavía no está definida la fecha de la próxima reunión ni la agenda de la misma, pero "se vienen más encuentros", adelantaron fuentes partidarias.Al respecto, el secretario general de la UOM,, quien participó de la reunión de Matheu 130,En ese sentido, aseguró que es "muy probable que se arme una mesa más chica para que se avance definitivamente con temas que necesitan de rápidos acuerdos", como los estrictamente reglamentarios que guiarán la competencia interna, y señaló que otro objetivo para el corto plazo es "permitir una mayor y amplia participación" de todos los sectores en las primarias.Dicha mesa 'chica', confiaron las fuentes, quedaría en manos de los mismos representantes de los diversos sectores del FdT que negociaron el armado de la primera reunión del último jueves, con la cualque se extendió por más de cinco horas.Entre ellos, en representación del espacio político más cercano al Presidente estarán el flamante jefe de Gabinete,, y quien le sigue en esa estructura, el vicejefe de Gabinete; por el kirchnerismo lo hará el ministro del Interior,; mientras que por el massismo lo harán el intendente de San Fernando,y/o la presidenta de la Cámara de Diputados,En esa mesa operativa, junto a los delegados de los tres espacios internos más importantes del FdT,Mientras tanto, en instancias más amplias se incluirían a representantes territoriales como gobernadores e intendentes, como ya había adelantado el mandatario riojano Ricardo Quintela, quien hasta deslizó la posibilidad de hacer una reunión federal en alguna provincia.En lo inmediato, una de las próximas reuniones de la mesa del FdT será con el resto de los partidos políticos que componen la coalición oficialista que se formó en 2019.Así lo anunció el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario y referente del Movimiento Evita,, quienEl FdT está compuesto por 17 partidos, entre los que sobresalen el PJ y el Frente Renovador pero también lo integran Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Partido por el Trabajo y la Equidad (ParTE), Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos y el partido de la Concertación-Forja.Otro de los puntos que se acordó en el encuentro y sobre el cual restan algunas definiciones es la decisión de crear una comisión de algunos dirigentes del FdT para presentarse ante la exmandataria y actual titular del Senado con la intención de que revea su decisión de no presentarse en las elecciones y su nombre, finalmente, sí figure en la lista del frente.Al respecto, Furlán manifestó que ", señaló."Nosotros necesitamos que Cristina sea nuestra candidata porque es la figura política más importante que tiene nuestro espacio y es la que mejor mide en la provincia de Buenos Aires", argumentó el gremialista, que además sostuvo que "si Cristina es candidata, es la síntesis de todo nuestro espacio, por lo que desecha cualquier posibilidad de que haya PASO".En esta misma línea, la intendenta de Quilmes,, afirmó que; mientras que el ministro de Desarrollo de la Comunidad,, sostuvo queEl viernes, más de 600 militantes participaron delrealizada en la sede del PJ de la localidad de Roque Pérez, donde insistieron en la necesidad de que Cristina Kirchner se postule para la Presidencia.Desde el PJ bonaerense, encabezado por el diputado, adelantaron que ese tipo de encuentros regionales "continuarán en toda la provincia" de Buenos Aires, para realizar actividades bajo una misma consigna: "Cristina 2023".Ante este clamor que impulsan desde el kirchnerismo,Mientras desde el kirchnerismo pretenden apurar una definición sobre quién o quiénes serán los precandidatos de la coalición gobernante, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, remarcó que Alberto Fernández "no confirmó si quiere ser candidato pero tiene el derecho de ser reelecto, aunque no va a ser obstáculo para que otra persona sea candidata"."Me parece absolutamente legítimo que haya compañeros que quieran que Cristina Kirchner sea candidata. Yo respeto esa decisión. Todas las encuestas indican que está por encima de todos", admitió.Mientras tanto,