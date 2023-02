La Justicia porteña mantiene la clausura de la tribuna sur de la Bombonera

La tribuna sur alta del estadio de Boca Juniors volverá a estar vacía este domingo / Foto: Alejandro Santa Cruz.

El juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño Rodolfo Clerici resolvió este sábado no levantar la clausura de la tribuna sur alta del estadio de Boca Juniors por considerar que no están dadas las garantías de estabilidad estructural y que se mantiene el riesgo de derrumbe, según los informes de los peritos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.La misma tiene una capacidad para 5 mil simpatizantes y ya estuvo inhabilitada en el encuentro ante Central Córdoba de Santiago del Estero hace quince días.Esta ratificación de la clausura del estadio fue en el medio de las fuertes declaraciones de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la entidad de la Ribera, quien cuestionó a la fiscal Celsa Ramírez, quien ordenó la clausura.El viernes pasado, hubo una nueva inspección y este sábado, pasado el mediodía, el juezEn el mismo fallo se remarcó que no están dadas las garantías de estabilidad estructural y que se mantiene el riesgo de derrumbe; además, instó a que los organismos que todavía deben aportar sus informes, entre ellos, la Unidad Ejecutora de Estadios, se expidan a la mayor brevedad posible.Además, se le exige al club de La Ribera que informe una serie de detalles técnicos para poder contar con el aval de los organismos que intervinieron en la medida de clausura.En esta decisión intervienen varios organismos que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Guardia de Auxilio, Ente de Fiscalización y Control, Comité de Seguridad del Fútbol, Unidad de Ejecución de estadios de fútbol y Agencia Gubernamental de Control), además peritos de ambas partes, y varios se mostraron reacios con darle el visto bueno a La Bombonera.El estadio Alberto J. Armando, que fue fundado el 25 de mayo de 1940, tiene en la actualidad capacidad para 57 mil espectadores y Boca tiene registrados un total entre activos, vitalicios y adherentes 310 mil socios.