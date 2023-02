El Gobierno salió al cruce de Pichetto: "La derecha ya está mostrando la hilacha"

Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de Juntos por el Cambio / Foto: Florencia Downes.

Mi solidaridad con @AyelenMazzina, nuestra Ministra de las Mujeres, Genero y Diversidad ante las declaraciones descalificantes de @MiguelPichetto, inadmisibles en una Argentina que hace del respeto a la diversidad sexual un derecho humano básico — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) February 18, 2023

Para defender nuestros consensos democráticos necesitamos ratificar que la igualdad y la libertad para todas las personas solo es posible sin discriminación y valorando por igual todas las orientaciones sexuales, identidades de género, y cualquier otra diversidad. — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) February 18, 2023

El ministerio, la ministra y el gobierno repudiaron el bestial asesinato de Lucio. Sobriamente y sin carroñear o hacer política sobre el dolor.

La Aye es mujer y lesbiana, y hay funcionarios hombres y gays. Y diversidad.

Y por eso pedimos más ESI para todos, todas y todes. https://t.co/ma1KmXMb8k — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 18, 2023

Funcionarios del Gobierno nacional salieron este sábado al cruce de las declaraciones de uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Ayelen Mazzina, por su orientación sexual, ante lo cualpara la clase política.El viernes por la noche, en declaraciones a la señal La Nación+, Pichetto dijo que "el Ministerio de la Mujer no se expidió" sobre el caso Lucio porque esa cartera "está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es Ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer"."Mi solidaridad con Ayelen Mazzina, nuestra Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad ante las declaraciones descalificantes de Miguel Pichetto, inadmisibles en una Argentina que hace del respeto a la diversidad sexual un derecho humano básico", publicó esta mañana el jefe de Gabinete,en su cuenta de Twitter.Y agregó: "Las aclaraciones posteriores de Pichetto, basadas en su elogiada participación como presidente del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria al momento de aprobar la Ley de Matrimonio Igualitario, no anulan sus desafortunadas expresiones".Y finalizó: "El asesinato de Lucio Dupuy es un crimen horrendo y sus autoras han sido condenadas por la justicia con la pena máxima prevista en nuestro Código Penal para este tipo de delitos".Luego de la polémica, Pichetto publicó una serie de tuits en el que señala que su "intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen"."Estoy a favor del ejercicio de la libertad por parte de cada persona respecto de sus decisiones. Sobra decir, que a lo largo de mi carrera política y principalmente en el Senado, voté a favor de todas las equiparaciones de derechos que atañen a dicha libertad personal", dijo el exsenador.La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,, por su parte, también repudió en sus redes sociales las declaraciones de Pichetto y sostuvo que "expresan discriminación, ignorancia, desprecio, y falta de respeto por las leyes que nos rigen"."Para defender nuestros consensos democráticos necesitamos ratificar que la igualdad y la libertad para todas las personas solo es posible sin discriminación y valorando por igual todas las orientaciones sexuales, identidades de género, y cualquier otra diversidad", señaló la funcionaria en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter.En esa línea, Ibarra expresó: "Mi total solidaridad con @AyelenMazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad".Por su parte, el colectivo de funcionarias nacionalesrepudió las expresiones del exsenador peronista y manifestó su solidaridad con la ministra Mazzina."A 40 años de democracia, no podemos permitir estas expresiones discriminatorias, machistas y lesbofóbicas que generan condiciones de violencia contra las mujeres y diversidades", señalaron en la cuenta de Twitter de esa agrupación.En ese sentido, manifestaron: "Repudiamos los dichos de Miguel Pichetto y nos solidarizamos con nuestra ministra @AyelenMazzina".También la portavoz de la Presidencia,, contestó los dichos de Pichetto: "El ministerio, la ministra y el gobierno repudiaron el bestial asesinato de Lucio. Sobriamente y sin carroñear o hacer política sobre el dolor"."La Aye (por Ayelén Mazzina) es mujer y lesbiana, y hay funcionarios hombres y gays. Y diversidad. Y por eso pedimos más ESI (Educación Sexual Integral) para todos, todas y todes", apuntó la portavoz.Por su parte, el jefe de asesores presidencialessostuvo que "la derecha ya está mostrando la hilacha y ataca a nuestra ministra de mujer y diversidad Ayelén Mazzina señalando su orientación sexual como si eso hablara de su calidad humana o profesional para ocupar el cargo", y en el mismo sentido se preguntó: "¿Qué sigue después de eso Pichetto?".La ministra de Trabajo,, expresó su "más enérgico repudio a las expresiones vertidas por Pichetto contra Ayelén Mazzina", y cuestionó: "Qué catadura moral puede tener alguien que hostiga a otra persona para hacer política y mostrarse como un bolsonarista con el afán de capturar al público reaccionario"."Mi afecto y solidaridad con Aye y el colectivo LGBTQ+ y mi compromiso de seguir trabajando por la convivencia, para vivir con verdadera justicia social", agregó la titular de la cartera laboral.También, representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de Cancillería, señaló que "es inaceptable ver cómo un proyecto de sociedad libre y diversa se hunde con expresiones tan poco democráticas, no es la sociedad que queremos. Somos mejores como sociedad porque contamos a Ayelén Mazzina".En el mismo sentido, la secretaria de Innovación Pública de la Nación,, expresó "todo el apoyo y respaldo a Ayelén" y advirtió que "desde lo más rancio de la política se empeñan en perseguir y estigmatizar" el proceso de ampliación de "voces, derechos y garantías" al igual que "las conquistas" que se alcanzaron en ese aspecto."Nuestro compromiso es seguir construyendo desde la política. Con representación, con tolerancia, con capacidad de construcción y de reivindicación, con amor y convicción", añadió Sánchez Malcolm, quien resaltó que frente a quienes buscan limitar los derechos la respuesta será "más justicia social y más democracia".Finalmente, la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),, salió a cruzar a Pichetto por sus "expresiones misóginas" y para eso eligió la ironía y el humor, con una alusión a la ya famosa frase que Lionel Messi dirigió a un jugador de Países Bajos en el Mundial de Qatar.Para la presidenta de la CNEA, a Pichetto "solo resta decirle lo que clama el pueblo: 'Andá pa'ya'."