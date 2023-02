La confesión de Menotti sobre Messi y el detalle sobre el cuerpo técnico de la "Scaloneta"

Menotti y su análisis del fútbol argentino y su respeto por Lionel Messi /Foto: Candelaria Lagos

Lionel Messi , Campeón del Mundo y uno de los mejores para Menotti/ Foto: Fernando Gens

La clave para "Leo" en la Selección

Roberto Ayala y Pablo Aimar, claves en el cuerpo técnico de la Scaloneta y la relación con Messi / Foto: Fernando Gens

El Predio Julio Humberto Grondona de la AFA y un dato desconocido

Qatar, Maradona y la muerte de Pelé

/ Foto: @Escuela de Entrenadores Cesar Luis Menotti

/ Foto: IG Diego Maradona

César Luis Menotti se refirió al papel de Lionel Messi en la Selección Argentina, flamante ganadora de la Copa del Mundo en Qatar 2022, y lo que le genera dentro de ella. Además el ex DT contó una de las claves para los buenos resultados que tuvo Leo en la "Scaloneta"."Messi está rodeado de gente muy sana que le ayuda mucho, sobre todo personas como Ayala y Aimar. Es muy bueno este equipo técnico de la selección argentina", indicó el "Flaco" en una entrevista que le realizó Relevo.com de España.. No hablo con él porque no me gusta hablar con los jugadores de la selección porque luego los periodistas pueden pensar cualquier cosa, o que me meto donde no debo. ", aseguró Menotti, entrenador campeón del Mundo con la Argentina en 1978.", aseguro el ex futbolista de Rosario Central.El "Flaco" contó que el campo de entrenamiento que posee la Asociación del Fútbol Argentino y bautizado con el nombre del ex presidente, que pasó 25 años al frente de la entidad, fue en parte gracias a gestiones que él propiamente realizó.", reconoció.. O por falta de alguna figura, porque se me ha muerto mucha gente", recuerda.Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el héroe del fútbol de la inolvidable Brasil de su era dorada en Copa del Mundo falleció el pasado 29 de diciembre de 2022 y el “Flaco” reconoció que lloró tras enterarse la noticia.", aseguró el entrenador con el que juntos ganaron la Copa del Mundo Sub20 en Japón 1979."No pienso en su ausencia, creo que está ahí. Estando en el Barça, me dijo que, si me quedaba yo, él no se iba a Nápoles, había fallecido mi mamá recientemente. Después lo vi después una sola vez en diez años, cuando empezó a actuar en la tele no lo veía, pero yo sabía todo… He vivido mucho de noche y sé lo que hay. Estaba muy mal, hablé con Claudia (esposa de Maradona), y sabía que no podía hacer nada", cerró.