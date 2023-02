Tras la eliminación de Cerúndolo, Alcaraz va por el pase a la final

/ Foto: Alfredo Luna

🎾 @carlosalcaraz brilló con luz propia y es semifinalista del @ArgentinaOpen



El español, pre clasificado primero, juega esta tarde contra su compatriota Bernabé Zapata Miralles https://t.co/cmVyBOjheR pic.twitter.com/yLcEZyRJpD — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 18, 2023

El tenista argentino Francisco Cerúndolo se despidió del Argentina Open al perder en la madrugada de sábado en cuartos de final con el español Bernabé Zapata Miralles por 6-3, 6-7 (4-7) y 6-3, y con su derrota no quedaron representantes argentinos en las semifinales.Cerúndolo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, perdió con Zapata Miralles (74) luego de dos horas y 33 minutos de juego, en el partido jugado en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club que finalizó esta madrugada.El argentino, de 24 años y finalista del ATP porteño en la edición de 2021, luchó durante todo el partido pero estuvo lejos del nivel que había mostrado en las rondas previas y siempre dio la sensación que el resultado dependía de lo que propusiera el español.Zapata Miralles, valenciano de 26 años, jugará este sábado no antes de las 18 la segunda semifinal del Argentina Open ante el máximo favorito al título, el murciano Carlos Alcaraz (2).En los antecedentes previos, Zapata Miralles se impuso en la final del Challenger de Cordenons, en Italia, en 2020, mientras que Alcaraz le ganó en la ronda inicial de la edición 2021 de Roland Garros.La primera "semi" la jugarán no antes de las 16 el británico Cameron Norrie (12), segundo cabeza de serie, y el peruano Juan Pablo Varillas (101), quien ingresó al cuadro principal luego de haber atravesado la clasificación y venció en fila al portugués Joao Sousa (142), al austríaco Dominic Thiem (99) y al italiano Lorenzo Musetti (20).La jornada en el complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo comenzará a las 13.30 con la semifinal que falta en el cuadro de dobles, que ya consagró como finalistas al colombiano Nicolás Barrientos junto al uruguayo Ariel Behar.