Etcheverry no pudo ante Norrie en un partido dilatado por la lluvia

El tenista platense Tomás Martín Etcheverry ofreció un rendimiento de mayor a menor y lo pagó con la eliminación del Argentina Open, al perder hoy en los cuartos de final con el británico Cameron Norrie por 5-7, 6-0 y 6-3.Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 82 del ranking mundial de la ATP, perdió con Norrie (12) luego de dos horas y media en un partido cambiante que debió interrumpirse dos veces por lluvia, situación que finalmente terminó perjudicando al argentino.El partido que inauguró la jornada de cuartos de final en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se jugó en condiciones climáticas diametralmente opuestas a jornadas anteriores, con una temperatura de14 grados que contrastó con los 39 de máxima desde el sábado en la clasificación hasta la jornada del miércoles último.El británico, que había sufrido mucho para eliminar en la ronda anterior al argentino Facundo Díaz Acosta. tomó mayores precauciones para enfrentar a Etcheverry, avisado de que tenía un servicio muy potente entonces no podría dejar escapar puntos con el suyo.El argentino, de 23 años y sucesivo vencedor del boliviano Hugo Dellien (107) y del español Roberto Carballes Baena (76), comenzó distendido, sabiendo que una derrota no opacaría la que ya es la mejor actuación de su carrera.El planteo del británico de 27 años fue jugar muchas pelotas bajitas sobre el revés del platense para evitar que golpee cómodo de derecha, y eso lo logró en sus juegos de saque hasta el 5-5.El argentino, que mantenía su servicio cómodo (llegó a sacar a 225 kilómetros por hora y anotó un 'ace' con un segundo saque), se invertía para pegar cómodo su derecha y sacó la primera ventaja cuando ajustó su devolución.El quiebre llegó con una muy buena derecha cruzada y así se adelantó 6-5, para después cerrar el set por 7-5 luego de que una derecha cruzada del británico se fuera ancha.Ese parcial duró una hora y 10 minutos, y se notó el argentino muy prendido y hasta jugando con el público como cuando le pidió que lo alentara antes de servir para llevarse el set.Sin embargo, comenzó a llover copiosamente y el partido se interrumpió durante 40 minutos, en una pausa fatal para Etcheverry.Es que en la reanudación, Norrie fue una verdadera tromba, con sus golpes más precisos y sobre todo porque ajustó la devolución, así quebró tres veces al argentino y se llevó el parcial por un holgado 6-0.Contrariado, Etcheverry no pudo superar ese momento, dejó de hacer daño con su saque, acaso el punto más alto de su juego, y en el tercer parcial siguió siendo superado por el británico que no fallaba con sus golpes y logró otra buena ventaja de 4-1 con dos quiebres de servicio más.Si bien el público no dejó de alentar al argentino, el partido se le fue escurriendo de sus manos y lo que al principio parecía encaminarse a una jornada feliz terminó con una derrota, una lástima porque parecía que el triunfo podía ser suyo.El británico cerró el set por 6-3 y festejó un triunfo sufrido, tanto como el anterior que había logrado sobre Díaz Acosta, y ahora espera por Varillas o Musetti para las semifinales del sábado.