El abogado de la familia de Lucio, tras la condena: "no saldrán más" de la cárcel

El abogado que representa al padre y al abuelo del niño Lucio Dupuy, sobre quienes dijo que "no saldrán más" de la cárcel, y cuestionó que los jueces no hayan contemplado "el odio de género" como agravante en la sentencia."Expresamente (la sentencia) dice que nunca el condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado agotará su cumplimiento. O sea, perpetua literal" para, dijo el letrado José Mario Aguerrido durante una rueda de prensa realizada dos horas después de haber escuchado el fallo.Si bien había mostrado disgusto al escuchar la lectura del fallo de los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olióe y Daniel Sáez Zamora, Aguerrido aclaró que, tras realizar una lectura completa de la sentencia, entendió que las acusadasde prisión, ya que no podrá acceder a beneficios.“Salimos con cierto desasosiego, pero después vine al estudio, leí varias veces el fallo, lo llamé a Ramón y le dije ‘objetivo cumplido. Es prisión perpetua, para toda la vida'”, contó el abogado.“La perpetua es perpetua, porque no tienen posibilidad de acceder a libertad condicional. Hoy por hoy es así, como está la legislación argentina es perpetua, y entiéndase literalmente, no salen más”, afirmó.Por otra parte, anticipó que apelaran el fallo para que se condene por abuso sexual a la madre del niño, Espósito Valenti., que le otorgó la tenencia de Lucio a la madre en 2020, dijo que “habla bien de la Provincia que ya se haya iniciado un jury. E incluso, es lo mejor para la jueza porque va a tener la oportunidad de defenderse y mostrar por qué hizo lo que hizo”.De hecho, también hay una petición en la plataforma Chenge.org que logró la adhesión de más de 100 mil personas que reclaman la destitución (change.org/DestituyanALaJueza).Por último, José Mario Aguerrido, adelantó que iniciará una demanda penal para establecer las responsabilidades del sistema de Salud Pública y el sistema Educativo.“Tenemos certeza del mal accionar de salud, y ahora, tengo mis dudas sobre la actuación en educación. Aparentemente hay unos protocolos del Consejo Federal de Educación que no se cumplieron. Nosotros vamos a hacer una presentación y la justicia definirá esa responsabilidad”, declaró.