El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses aumentó 62% en los últimos tres años

"Vamos a seguir trabajando para que las jubiladas y los jubilados de la Argentina tengan un Fondo más solvente", aseguró Raverta / Foto: Archivo.

El valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aumentó 62% en los últimos tres años, informó este viernes el organismo."Como lo dijimos el día que logramos convertir en Ley la defensa de los activos del FGS,”, indicó la directora ejecutiva de la Anses,En noviembre 2008, año de su creación tras la recuperación de los fondos de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), el FGS tenía una valuación de US$ 23.749 millones, recordó la Anses.Al finalizar noviembre del 2015, culminando el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el FGS creció 179% llegando a una valuación de US$ 66.208 millones.A fines de 2019,, teniendo una valuación de US$ 34.831 millones, resaltó el comunicado de Anses.Y apuntó que,, lo que representa un aumento de 62% respecto de los fondos recibidos a fines de 2019.