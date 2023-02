Marcha en reclamo de cambios en el abordaje de casos de abusos de niños

Foto: Julián Varela.

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

Un grupo de personas se concentró en el Centro Judicial de Santa Rosa para acompañar al abuelo y al padre de Lucio Dupuy en la audiencia de cierre del juicio por el crimen del niño, y reclamaron a la Justicia modificaciones en el abordaje en casos de niñez y adolescencia.Desde las 11, unas 200 personas se concentraron en la Ciudad Judicial con banderas y carteleras en reclamo de Justicia y en pedido de perpetua para la madre del niño Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez.En las vallas de contención, que se colocaron en noviembre del año pasado por el inicio de este juicio, colgaron banderas que rezaban “justicia para Lucio Dupuy”; “Ley Lucio ya”; “Justicia para Maximiliano Villegas”, “las sentencias tienen que ser fundadas con pruebas, no con miedo al escrache”, entre otras., padre de Maximiliano, asesinado en una pelea callejera en el barrio Ara San Juan, ubicado en el sureste de Santa Rosa, dijo a Télam que le pidió "permiso al padre de Lucio para reclamar justicia para mi hijo"."Me lo asesinaron y nadie está preso”, agregó el hombre.Por su parte, María Rosa Sayago, madre de Junior Cabrera, un joven condenado a 7 años por abuso sexual, dijo que concurrió "para reclamar el cambio de esta justicia de La Pampa"., explicó.Al finalizar la lectura de la sentencia, la familia de Lucio Dupuy, dejó la sede judicial y se mezcló con los manifestantes que aguardaban para saludarlos y manifestarles su apoyo.Emocionados hasta las lágrimas, en un breve diálogo con Télam, Ramón dijo que “esto no es lo que esperábamos, esta no es la justicia que buscábamos”.En la vereda,, abuelos paternos del niño, y su padre Christian, se fundieron en abrazos con gran parte de los manifestantes. Mientras lo saludaban se escucharon pedidos que iban desde “cárcel hasta la muerte”, “juicio a la jueza Pérez Ballester”, y hasta un manifestante exigió “pena de muerte para las asesinas de Lucio”, pero fue desacreditado por Ramón Dupuy, como ya había ocurrido el 2 de febrero cuando se conoció la primera parte de la condena: "pena de muerte no, cárcel de por vida", corrigió.