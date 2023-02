"Almamula", la primera película santiagueña que sale al mundo

Foto: Prensa.

El filme argentino "Almamula", del realizador santiagueño Juan Torales y filmado íntegramente en esa provincia con elenco y técnicos del lugar, tendrá su premiere mundial mañana en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde compite en la sección Generation, destinada a películas de realizadores noveles que abordan temáticas juveniles.



"Almamula" es una película que propone "un cine diferente", con un guiño al "drama", al "terror", "hay un poco de todo", pero especialmente "tiene carácter, mucha belleza, poesía y lo suficiente para enfrentar al mundo", aseguró Torales desde París, donde reside, en charla con Télam, apenas antes de abordar el avión que lo llevará a uno de los principales festival de cine del mundo, que comenzó el jueves y concluirá el domingo 26.





Coproducción franco-argentina-italiana "Almamula" fue rodada en Santiago del Estero en 2022 con actores de la provincia y será la primera vez en la historia que una película santiagueña se abra camino afuera del terruño, marcando un hito en la historia del cine y de la industria audiovisual santiagueña., dijo el cineasta nacido en Santiago del Estero, pero radicado hace varios años en Francia.El filme está inspirado y es una relectura del mito santiagueño de la Almamula, una mujer castigada por sus licencias sexuales que la llevaron a convertirse en una mula encadenada que en días de tormenta sale de los montes y recorre por la noche los poblados.Sin embargo, el realizador aclaró que "no es una reproducción de la leyenda santiagueña, no estoy contando la leyenda, nunca fue mi intención, sino que me permito abordar la leyenda desde un punto de por qué fue creada, por quién fue creada y con qué finalidad".De esa forma, "entrando en estos terrenos sinuosos uno descubre un montón de cosas de cómo se ve la vida y estas cosas tan legendarias, tan antiguas, como son las leyendas, y entiende muchas cosas del comportamiento humano, de por qué somos lo que somos, de por qué nos aferramos a ciertas creencias y a qué somos frágiles", acotó."Todo lo que se va a ver en la película es una interpretación de la leyenda, más que una leyenda o un monstruo en particular, el monstruo termina siendo el monstruo que nos hacemos nosotros mismos sobre la sexualidad en general y eso me parece mucho más interesante en sí que la leyenda", consideró.Torales señaló que esta película "tiene un guiño al drama" e incluso "algunos van a encontrar referencias de algunas películas conocidas o películas de terror", por eso sostuvo que "hay un poco de todo porque creo que una película es como una pintura inconsciente de todo lo que uno ha consumido desde que es chico hasta el momento en que la hace"., a los que Torales consideró "vidrieras para películas independientes más artísticas y de cine de autor", al tiempo que señaló que luego de ese recorrido el filme tendrá estreno comercial en salas., aseguró Torales a Télam.El realizador señaló que "en total, la película movió dos mil personas y para mí es una emoción cómo se movilizó toda una provincia, ni hablar del apoyo del Gobierno santiagueño, que fue esencial para los últimos detalles, y sin ellos hubiera sido imposible filmarla".Torales contó: "Hace 7 años estaba con una pequeña crisis de desarraigo, ya eran 12 años viviendo en París, y la escritura de 'Almamula' empezó como un proceso retrospectivo. Ponerme a escribir este guion resultó ser una manera de conectar de por vida con Santiago del Estero, que es algo que a mí me da mucha paz, porque no puedo negar mis raíces y me inspira enormemente todo lo que pasa en Santiago, cada paisaje, las cosas que me duelen, las cosas que me hacen reír"."Santiago del Estero es una fuente inagotable de ideas, de cultura, de ocurrencias, que tal vez uno no lo ve cuando está viviendo allá pero cuando se va afuera se da cuenta que tenemos muchos valores y rarezas que para cierto público pueden ser interesantes para volverlas simplemente un gesto artístico", sentenció.Esta película, destacó, "tiene todo de Santiago, tiene tonada santiagueña, actores santiagueños, decorados santiagueños, solo un 5% se filmó en Córdoba y todo el resto en Santiago. Tiene calor, río, monte, quichua, tiene la sociedad e idiosincrasia santiagueña".En cuanto a los actores, explicó que todos son santiagueños, salvo María Soldi, que es una actriz nacida en Buenos Aires, con una "carrera bastante nutrida, un talento increíble y un oficio en el cine remarcable y en esta película es una joya, un ser muy especial".Respecto de las actrices y actores santiagueños que toman parte del filme, Torales contó que "está Luisa Paz, que es un ícono trans en Santiago, un emblema y es un orgullo tenerla en la película. En ningún momento me pregunte cuál es su género, para mí Luisa es María, su personaje y lo mismo pasa con el género de la película"."Almamula" se filmó en las localidades santiagueñas de Los Cardozo, San Pedro, Maco, Capital y en Córdoba en Villa Tulumba, para un filme que transcurre mayoritariamente en el campo."Quería que el monte en particular tenga un diseño sonoro importante con todo lo que son los insectos, los pájaros, los sonidos que hay en el monte santiagueño son increíbles, es la caverna de Ali Balá para uno sonidista", dijo Torales.El realizador remarcó que ""Almamaula me enorgullece porque en el cine argentino no todo lo que pasa, pasa en Buenos Aires, es un gran orgullo mostrar otras realidades, es esencial y el cine es una ventana para eso", enfatizó y a la vez dijo que si podría haría "todas mis próximas películas en Santiago, porque hay mucho por contar, mucho por hacer" e incluso adelantó que "ya estoy escribiendo una nueva película para filmar allá (en Santiago) y ojalá que pueda hacerla algún día".