El español Óscar Jaenada cuestiona credibilidad del periodismo en "Horario estelar"

El actor español Óscar Jaenada, que interpreta a un respetado periodista televisivo que revela su naturaleza corrupta al verse involucrado en un crimen en la serie "Horario Estelar" que se estrenó esta semana por la plataforma Star+ con guiones de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuestionó el"Espero que esta serie no solo entretenga sino que sirva para poner en juicio a los líderes de opinión y que la gente se pregunte por qué da credibilidad a un señor que lleva años dando las noticias en un informativo sin siquiera juzgarlo ni abrir la ventana para comprobar si lo que dice es lo que se ve en la calle", dijo Jaenada en entrevista con Télam.De larga carrera en cine, teatro, televisión y series,se estrena luego de su exitosa interpretación de Luisito Rey, el malvado padre de Luis Miguel que lo catapultó como artista internacional en la serie de Netflix sobre la vida del cantante mexicano.Ahora, en esta serie de 10 episodios escrita por Horacio Convertini, Martín Bustos, Mariano Cohn, Gastón Duprat y Norma Lazo, Jaenada se pone en la piel de Ramiro del Solar, un prestigioso periodista televisivo al frente de "Toda la verdad", el programa más respetado de la televisión mexicana.Casado con una empresaria exitosa y padre de una hija periodista como él, desde siempre logró mantener su vida privada al margen de escándalos mediáticos. Hasta que su amante, que además de ser la mejor amiga de su hija es una clavadista y medallista olímpica, muere accidentalmente durante uno de sus encuentros furtivos.y manipular la opinión pública y la investigación desde su posición de periodista impoluto.- Cuando leí por primera vez el personaje de Ramiro del Solar me pareció muy interesante, vi una complejidad que me interesó en este meta teatro de mentir dentro de la mentira en un programa que se llama "Toda la verdad". Para un actor jugar con la mentira y la verdad es algo atractivo.- De alguna manera que el espectador no solo se entretenga sino que aprenda algo o abra los ojos en algo. Aquí planteamos eso, ponemos en juicio a los líderes de opinión. Por qué a un señor que llevamos años escuchando, dando las noticias en un informativo, le damos credibilidad sin siquiera juzgarlo, siquiera abrir la ventana de nuestra casa para comprobar si lo que dice es lo que se ve en la calle. Poseen una sobreconfianza que no merecen y creo que con esta serie también vamos a plantear un poco que aquellos que siguen a un líder de opinión se planteen que le están redirigiendo hacia algún lugar. Lo importante ya no es la noticia sino a dónde queremos que vayan, qué noticia les contamos.- Hay un líder de opinión español que hasta el día de hoy tiene un programa en el que vi una sobreactuación y una vehemencia sobre algunas cosas que no me parecieron propias de un periodista. Poco a poco vas rascando esa cebolla y te das cuenta que sus movimientos, sus maneras de hablar, esa vehemencia, responden a unos hilos ya marcados, a un comportamiento robótico controlado desde arriba. Eso me permitió, mirando este personaje, físicamente extraer ciertos gestos que me resultaron interesantes y divertidos para aplicar a mi personaje.- Para mi, que vengo de una cultura europea, el villano suele ir con traje y corbata, bien peinado y no actúa como tal. El villano que encontraba en ciertos mercados eran villanos desde que se levantaban hasta que se acostaban y encontraba muy interesante mostrar un villano una hora al día y que las otras 23 fuera un tipo simpático. Esa maldad me parece mucho más interesante, no explotarla sino con una simple pincelada u simple opinión puedes hacer una idea preconcebida de cierta manera- Estamos frente a un guion de los que me gustan. Si me encomiendan esa misión del personaje yo le visto, le calzo, le peino y eso es importante para mi manera de trabajar. En este guion hubo una facilidad del texto, un saber escribir, algo que sin duda denota que hay una experiencia y un saber hacer fascinante. Notaba que las secuencias necesitaban de poco lápiz, de poca rectificación cuando el actor se hace poseedor de las líneas.- Hay muchísima oferta, eso es bueno, y encontrar el hueco que te mereces depende de muchos factores pero esta es una serie honesta, que viene a lo que está pasando y hoy en día no solo va a entretener, sino que nos va a hacer pensar, incluso nos puede hacer cambiar y creo que todo o mucha gente que tiene líderes de opinión, después de ver esta serie, cuando vuelva a ver a su líder de opinión lo va a ver de otra manera y eso es interesante.