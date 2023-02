Los tres pilares para prevenir las violencias contra las infancias

"Quise sacar las piedras de la mochila y lo logré"

"Me sentí más madre" y "Quise sacar las piedras de la mochila y lo logré", son algunos de los testimonios que compartieron las personas con denuncias vinculadas a la crianza que realizaron el taller "Vínculos Saludables y Crianza Responsable", del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



A lo largo del taller, "muchos de los participantes identificaron muy pocos espacios de juego en la infancia", lo que conduce a los adultos a tener "muy pocas herramientas para conectar desde el placer y no desde la orden o el deber, junto con muy pocas instancias del disfrute de ser madres que conduzcan a prácticas sanas", explica a Télam Pilar Molina, secretaria general de gestión del MPT.



"Todo este desarrollo de lo que pudimos tener o no, como la falta de lo lúdico o del apego es muy importante", señala Molina, quien destaca la importancia de "encontrar las herramientas para reproducir con los hijos una infancia con apego".



"Después de hacer el taller me di cuenta de que a mi hija la trataba como una adulta, porque tenía miedo de que se quede sin mamá, como me pasó a mi", es otro de los testimonios recogidos en ese espacio.



El taller "me enseñó que todo puede ser mejor. Que lo que fue no me condiciona como mujer o como madre a dar lo mejor de mi", es otro aporte.



El MPT lleva estadísticas que indican que el 57% de las y los participantes del taller mencionaron ser víctimas de violencia en su niñez.



"De todas esas personas del taller tenemos testimonios con mucho anclaje en sus propias historias de vida: algunos tratan a los hijos como adultos porque con ellos hicieron lo mismo desde chicos, y participantes que reconocen las propias limitaciones y que cuando uno se encuentra en esa situación difícil es mejor pedir ayuda. Además, lo más fructífero es tener una red, un otro a quien mandarle un mensaje", sostiene Molina.



"Si sumamos los 15 meses de taller, que comenzó en 2021, llegamos a 270 adultos vinculados afectivamente a 486 chicos, hasta ahora, todos son madres y padres", precisó.



Y destacó que del total de participantes, "el 70% terminó el taller y lo cumplió, y del 30% restante, solo el 6% no lo terminó".