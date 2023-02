El inusual "invierno" que afecta al centro del país continuará hasta el domingo

Foto: Maxi Jonas.

Un inusual frente de aire frío para la época veraniega avanzaba este viernes sobre la región central del país y provocaba descensos de temperaturas extremos, un fenómeno quey también generó las primeras nevadas del año en Chubut y Tierra del Fuego, al tiempo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que hacia el domingo ascenderán las marcas térmicas de manera paulatina."Es inusual esta baja de temperaturas. Es raro en el sentido de que no es común que ocurra un descenso de temperatura tan extremo, pero es parte de la variabilidad del clima", señaló en diálogo con TélamEn medio del avance de la masa de aire muy frío por el centro del país, la, de acuerdo con el período de referencia utilizado por el SMN que va desde 1961 a la actualidad. El 25 de febrero de 1966 era hasta hoy el día más frío en la ciudad con 8,3 grados de mínima.Sin embargo, si se tienen en cuenta registros anteriores al período de referencia, la capital del país tuvo este viernes la temperatura mínima más baja para febrero desde 1951, cuando el día 25 de ese año el termómetro se ubicó en los 7,4 grados.Fernández, de todos modos, destacó que "la temperatura histórica más baja en la Ciudad de Buenos Aires se registró el 20 febrero de 1910 y fue de 4,2 grados".Así, la capital del país rompió dos récords en menos de una semana: uno de temperatura máxima y otro de temperatura mínima.La jornada del 12 de febrero la Ciudad de Buenos Aires había tenido el mayor registro de temperatura para febrero desde 1961, con 38,1 grados a las 16 horas, en medio de la última ola de calor que afectó a casi la totalidad del país del 2 al 14 de febrero.Otras de las ciudades que batieron récords este viernes fueron, informó el SMN.También la ciudad de, registró 4 grados, superando la marca de 2003 de 6.3 grados, y, llegó a la mínima de 6 grados, inferior al récord de 6,3 de 1966.El cambio brusco de temperatura que experimenta la región central de Argentina se debe al avance del aire frío que se desplazó desde el sur hacia el norte del país."Pero el núcleo de aire más frío entró directamente por el sur de la provincia de Buenos Aires. Afectó ayer a la zona de Bahía Blanca, Monte Hermoso, Claromecó, todo lo que es el sur y avanzó hacia el norte", detalló a Télam Fernández.Por otro lado, en la misma zona, pero unos 100 kilómetros hacia adentro del territorio bonaerense, cerros en la zona deamanecieron nevados esta mañana: el cerro Tres Picos, de 1.239 metros sobre el nivel del mar, el mayor de elevación de la provincia de Buenos Aires y ubicado en cercanías de Villa Ventana, distrito de Tornquist.Fuentes comunales también indicaron a Télam que "la cumbre del cerro Ventana amaneció este viernes cubierta de blanco a raíz de un frente frío acompañado de bajas temperaturas. Es algo insólito que ocurre en pleno verano y en el mes de febrero, por lo que el cerro cuenta con una postal diferente con su cumbre cubierta de blanco".Este viernes a la mañana gran parte del país amaneció con bajas temperaturas y a las 8 la localidad más fría era, con -1,8 grados, seguida por las ciudades rionegrinas de Maquinchao, con -0,8 grados, y Bariloche con -0,6 y una sensación térmica de -3,8 grados.Con el avance del frente frío que experimenta nuestro país, este mediodía el ranking de temperaturas del SMN indicaba que la, con 8,3 grados, seguida por Tandil, en Buenos Aires, con 9,5, y Chapelco, en Neuquén, con 9,8 grados.Asimismo, gran parte del territorio nacional registró un descenso muy brusco de temperatura, entre 10 y 14 grados menos que ayer.El inesperado frío causó el asombro de la población que se volcó a las redes sociales con comentarios de sorpresa, de alegría por el cambio del clima o de tristeza por parte de los fanáticos del verano."Hace frío", "#TeamInvierno" y "Hermosa mañana verdad", son algunas de las frases que fueron tendencia durante de la jornada de este viernes en Twitter Argentina.Aunque la región experimenta un frío intenso, la meteoróloga advirtió que no estamos ante una ola de frío porque es un evento de corta duración."Este fenómeno, si bien produjo temperaturas muy bajas, es cortito en duración. No llega a cumplir la cantidad de días que se necesitan para que sea una ola de frío", explicó Fernández.Para que se determine ola de frío deben ser al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas iguales o inferiores a los valores umbrales de cada localidad."Hoy va a ser el día más frío. El sábado, si bien la mañana va a ser fría, ya la tarde será mucho más cálida en toda la zona central de la Argentina", adelantó Fernández.Sobre este punto, agregó que "el frío se va a mantener este viernes y parte del sábado, que se van a volver a sentir las temperaturas mínimas muy bajas. Van a seguir cerca de los 10 grados, más o menos como hoy"."Después, la temperatura va a empezar a subir. Mañana las máximas van a llegar a unos 23 grados, así que serán más altas que hoy", puntualizó la meteoróloga.Asimismo, agregó que el domingo las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 28 grados, mientras que el lunes y martes las máximas estarán por encima de los 30 en la Ciudad de Buenos Aires.Por último, la especialista remarcó que "este periodo de frío es intenso pero muy corto" y agregó que para los feriados de carnaval "los días van a ser bastante más de veranito".Para la jornada de este viernes, rige una, incluida la costa atlántica, emitido por el organismo meteorológico.El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora, lo que provocó un marcado descenso de las temperaturas para esta época de verano.Por otro lado, esta masa de aire frío, en la austral Tierra del Fuego.También, fenómeno que estuvo acompañado por lluvias de regular intensidad en la costa atlántica y ocasional caída de granizo, informó la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.En tanto, en el, las intensas ráfagas de viento y lluvias, junto a la baja de la temperatura, provocaron esta madrugada la caída de ramas, postes, entre ellos un semáforo y chapas, sin que se registraran víctimas, indicó este viernes Defensa Civil.En latambién se registraron en la tarde de ayer tormentas acompañadas de granizo de gran tamaño que sorprendieron durante media hora a los habitantes de la ciudad.