Kicillof: "Erradicaremos pilas de residuos en 10 basurales a cielo abierto"

Residuos y trabajo

Políticas para el buen vivir

Sepración en origen

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este viernes que "antes de fin de año" se podrán "erradicar" , con programas que implican una inversión de más de 6.000 millones de pesos.El mandatario formuló esas declaraciones al presentar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, el programa "Mi Provincia Recicla", que contempla políticas relacionadas con el saneamiento y la erradicación de basurales a cielo abierto, sistemas de reciclado con inclusión social y educación y promoción social."Hay discursos muy bonitos y poesía a la hora de brindar discursos, pero después hay que hacer las cosas. Son cosas distintas. Además de eficacia y organización,, pero también presupuesto", destacó.Acompañado por la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y por intendentes bonaerenses, Kicillof dijo que su administración "pone en el centro de la escena el cuidado del ambiente"."Esto no se puede llevar adelante sin", expuso Kicillof y adelantó que "parte de los residuos serán reutilizados"."El Ministerio de Ambiente fue creado hace muy poco y constituye una novedad para la provincia. Hay un tema simbólico en ello,", rememoró el gobernador.Sostuvo que "el programa Mi Provincia Recicla tiene políticas públicas de enorme valor y llegada" e insistió con que "los llamados basurales a cielo abierto son una verdadera vergüenza, una inmensa deuda".Indicó también que al recorrer distritos del interior de la provincia del Buenos Aires y del conurbano advierte "pilas de basura acumulada tratada como desperdicio sin destino", planteóy dijo que esto también "generará trabajo"."El principal problema socioambiental en la provincia tiene un ítem central, que es el de los residuos. Algunos sólo se quieren ocupar de la parte más glamorosa, nosotros nos dedicamos a los problemas principales y urgentes, sin barrer nada debajo de la alfombra", cerró.En tanto, Vilar manifestó que "estas, para el ambientalismo popular y para cada uno de los bonaerenses" y recalcó "la inversión que se está haciendo" desde el gobierno."A nadie le gusta hablar de basura. Pero como ésta no desaparece sola, hay gente que se pregunta qué hacer con los residuos. Estos pueden tener una segunda vuelta y generar trabajo", describió y aseveró que ahora "no sólo se piensa en la disposición final" sino que "hay un abordaje integral".Sostuvo que el saneamiento y; obras de saneamiento y reconversión en celdas sanitarias; entrega de maquinaria para el saneamiento de basurales; censo de recuperadores urbanos y abordaje territorial de equipos técnicos para la confección de proyectos ejecutivos.Otro de los ejes, dijo Vilar, tiene que ver con los sistemas de reciclado con inclusión social, por lo que la propuesta busca la entrega de equipamiento y maquinaria para la recuperación de residuos a municipios y cooperativas; herramientas e insumos para fomentar y facilitar la separación en origen y la recolección diferenciada; y construcción y mejoras de plantas de separación y transferencia.Existe un eje vinculado a la educación y promoción ambiental,; programa de promotoras ambientales; capacitaciones de separación en origen en organismos del Estado, instituciones y sociedad civil; y asistencia técnica a grandes generadores de residuos para que gestionen sus recursos de manera adecuada."Nosotros y nosotras somos de la escuela de Cristina Kirchner: este proceso de entender la dignidad tiene que ver con reconocer al otro, ese otro que buscan proscribir. Si no se construyen consensos, no se va a poder construir una sociedad mejor", dijo la ministra."El compromiso para este año; el desarrollo de un Centro de Economía Circular, fortalecer los municipios, comprar camiones para recolección diferenciada y construir plantas de separación y transferencia", cerró.