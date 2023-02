La reunión en la sede del PJ devolvió "unidad" y "respeto en la diversidad" al FdT

El Frente de Todos llamó a "impedir la proscripción" de CFK.

La mesa del Frente de Todos valorizó las PASO tras debatir 5 horas.

Bordet: "Acordamos trabajar fuertemente en consolidar un escenario de estabilidad del país"

En el encuentro de la Mesa Política del @FrenteDeTodos coincidimos en la unidad más allá de los matices que tenemos en nuestra fuerza. — Gustavo Bordet (@bordet) February 17, 2023

Larroque: "Es central que podamos encontrar acuerdos políticos en lo electoral y en lo programático"

"Toda la mesa coincidió en resolver la situación de quien es la candidata natural, Cristina (Fernández Kirchner)". Andrés "Cuervo" Larroque

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, calificó como "muy productiva" la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT) realizada este jueves en la sede del PJ nacional en la ciudad de Buenos Aires y estimó que la decisión que tome la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a las próximas elecciones será "lo que determine la estrategia final" de la coalición oficialista.En declaraciones a Télam Radio, Capitanich sostuvo que "hay una líder indiscutible de nuestro espacio", en referencia a la expresidenta y, por eso, remarcó que "la resolución de su posición en las elecciones es la que va a determinar la estrategia final" del frente.Sobre el desarrollo del encuentro que se extendió por casi seis horas y finalizó de madrugada, el mandatario chaqueño dijo que "los actores del Frente de Todos ratificaron la voluntad de fortalecer la unidad del espacio para ganar las elecciones" de octubre.Asimismo, señaló que se acordó "un plan de acción para evitar la proscripción" de la Vicepresidenta y la creación de una "comisión especial para que desista de no participar en el proceso electoral".Otro de los puntos que se acordaron ayer, indicó, fue "un plan de acción desde el punto de vista de lograr que no exista ningún tipo de impedimento para una eventual candidatura de su parte y también la constitución de una comisión especial para que efectivamente ella desista de no participar en el proceso electoral".Por otra parte, añadió que se planteó "el desarrollo de una instancia de debate en el espacio con el objeto de fortalecer un acuerdo programático para ganar las elecciones del año 2023"."Esto implica abrir el espacio al debate político y, en consecuencia, verificar recomendaciones, ideas y propuestas con el objeto de lograr los consensos necesarios para que la unidad en la diversidad se manifieste en un acuerdo programático con equipos calificados para llevarlos adelante", agregó.También señaló que las PASO serán la herramienta elegida para "establecer el liderazgo que ineludiblemente nos va a catapultar a la victoria" en las generales de octubre.El, afirmó que en la reunión se coincidió en "la unidad más allá de los matices" que tiene la coalición gobernante y se rechazóen el marco de la causa Vialidad."En el encuentro de la Mesa Política del Frente de Todos coincidimos en la unidad más allá de los matices que tenemos en nuestra fuerza", publicó Bordet en su cuenta de Twitter sobre la reunión que se extendió hasta la madrugada., agregó el mandatario.También señaló que "de cara al proceso electoral de este año vamos a fijar una plataforma y el diseño de una estrategia electoral en base a las futuras candidaturas".Finalmente remarcó que en el encuentro se rechazó "la proscripción que significa para Cristina Fernández de Kirchner la injusta condena en la Causa Vialidad que debilita la democracia".El, aseveró que "toda la mesa política" del Frente de Todos que se reunió el jueves en la sede del Partido Justicialista coincidió en plantearle a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner "que evalúe ser candidata a presidenta"."Fue claro en todas las intervenciones que", expresó este viernes a la mañana en declaraciones a la radio on line Futurock.Larroque sostuvo que su posición personaly añadió que "es lo que emergió ayer en el ámbito propuesto por la mayoría de compañeros y compañeras que intervinieron" durante la reunión que se extendió durante cinco horas en la sede de la calle Matheu.En ese marco, Larroque subrayó que se acordó la conformación de una comisión "que tiene que acercarle la intención de la mesa de que ella revalúe o analice participar del proceso electoral".Con todo, dijo que "es difícil saber cuál será su decisión", pero remarcó que tal como la Vicepresidenta lo planteó, "no se trata de una decisión en abstracto de ella, sino algo condicionado por la persecución judicial en su contra" y apuntó que "toda la mesa coincidió en resolver la situación de quien es la candidata natural, Cristina".Para el funcionario bonaerense, es "positivo que se haya generado el ámbito", destacó que se trató de una "reunión larga y también marcada por la sinceridad en los planteos: nadie se guardó nada, todos coincidimos que estamos atravesando una coyuntura complicada"."Con el neoliberalismo asomando, es central que podamos encontrar acuerdos políticos no sólo en lo electoral, sino en lo programático", analizó y añadió que "lo importante es la existencia de un ámbito que habíamos pedido hace muchísimo tiempo".Cuando se le consultó por la mecánica que tuvo el encuentro, el ministro detalló que "" y confió que "él lo planteó más desde el formato de una mesa de carácter electoral y rápidamente hizo referencia a las PASO pero, naturalmente, a medida que se iban desarrollando las intervenciones, la cuestión económica y social fueron emergiendo"."Fue. Se planteó la necesidad de que la propia mesa constituya una comisión que le pida una reunión a ella para poder hablar sobre eso y también el planteo que se hizo fue tomar acciones desde ese ámbito respecto a evitar o romper esa situación de proscripción", afirmó.El funcionario además confió que en el encuentro "", apuntó que "muchos plantearon la necesidad de saber si el Presidente será candidato, porque eso condiciona el escenario y relativiza la posibilidad de desarrollar una PASO", pero admitió que "no hubo acuerdo, ni se pudo elaborar una conclusión" al respecto."Es todo hipotético porque, primero, toda la mesa coincidió que era vital resolver la situación de quien es la candidata natural del peronismo, que es Cristina", continuó Larroque y dijo que primero se debe tener la certeza de "si Cristina no quiere o puede ser candidata, ya que ella no se bajó sino que padece un proceso de proscripción".Señaló que "todos coincidieron en que esto es una proscripción", manifestó que "hubo distintas miradas respecto a cómo se desarrollaría el proceso de mecanismo de selección de candidatos" y planteó que el kirchnerismo "y varios compañeros más plantearon que".Por último, indicó que "en la reunión de ayer hubo sinceridad, planteos fuertes, hubo una mínima tensión que es lógica cuando hay un debate respecto a cómo se gestó el frente, su funcionamiento o cuestiones programáticas", pero resaltó que también "hubo momentos de distensión y de chistes".Por su parte, el diputado nacional y secretario general de La Bancaria,, sostuvo queen el FDT si el presidente Alberto Fernández "quiere ser candidato" en búsqueda de la reelección.En declaraciones a la radio on line Futurock, el dirigente señaló que "la mesa del Frente de Todos fue una primera reunión en donde hubo principios de acuerdos y marcó la vuelta al diálogo".