El Gobierno comienza la fiscalización "in situ" y explora "variables legales" para Edesur

Martello rechazó que los cortes de luz se deban a problemas de altas temperaturas o de tarifas.

Sanciones

Analizan variables legales

Comunicado de Edesur

El Gobierno nacional decidió avanzar en la decisión de comenzar una ftras los sucesivos incumplimientos en la prestación del servicio, y continúa con el análisis de "variables legales" relacionadas con la concesionaria."Por primera vez va a haber una presencia 'in situ' de la empresa porque tambiénseñaló esta mañana el interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, en diálogo con Radio 10, Urbana Play y Futurock.Anoche Martello explicó -en su cuenta de Twitter- que la presencia en la empresa del personal técnico del ENRE consistirá en una "en la que tendrán "y la posibilidad de fiscalizar en tiempo real losl" al igual que "el despacho deSi bien el ENRE ya había nombrado comoa principios del año pasado, la fiscalización "in-situ" -que será reglamentada en actas administrativas en los próximos días- será "la primera" en su tipo en la cual "un ente regulador va a estar dentro de la empresa", señaló Martello.El interventor aclaró que en la misma el Estado no asumirá las funciones operativas de la empresa sino será, más bien, un "control en tiempo real"."Nosotros no nos podemos meter ahí porque hay un contrato aún vigente y, además, la responsabilidad de la prestación del servicio sigue siendo de ellos", explicó el funcionario.Respecto a lassanciones anunciadas anoche, Martello indicó que se ejecutará "una sentencia judicial por más de $ 1.000 millones que se suman a las multas que ha aplicado el ENRE desde septiembre a la fecha que ya alcanzan un valor por más de $ 2.000 millones para Edesur".Lospor los cortes al ENRE, que se reflejará como crédito a favor en las siguientes facturas y se calculará de forma automática, excepto en los reclamos por daños en artefactos que se tomará como base la documentación y presupuestos de reparaciones.Para reclamar, los usuarios "deben ingresar a lacon ely se les va a resarcir el proporcional a los días que estuvieron sin luz en la siguiente factura"."Es importante que fomentemos esta cultura del reclamo porque nos sirve además para acumular una masa crítica de incumplimientos para analizar los pasaos a seguir con la empresa", señaló Martello, quién detalló que "en los últimos seis meses se devolvieron, a través de este mecanismo, $ 2.400 millones".Hasta el mediodía de hoy,, según los datos que maneja el ENRE.Martello criticó las "falencias" y la "actitud casi descarada" de la empresa y deslizó que la decisión de Enel -accionista mayoritaria de la distribuidora- de vender sus operaciones de generación y distribución en el país generó una impresión de "absoluta retirada" en la prestación del servicio con "líneas gerenciales fracturadas donde unas se echan la culpa a otras"."Ellos manifiestan que como grupo internacional nunca se han ido de algún país dejando las cuestiones abandonadas pero la verdad da la impresión de que está ocurriendo todo lo contrario", señaló.Martello rechazó que los, y recordó que aún con "aumentos de 2500% a 3000%" en las tarifas tuvieron el "cuadro de cortes más alto en los meses de verano".Más allá de las multas y el control reforzado a Edesur, desde el Gobierno reconocen queLa portavoz de Presidencia,dijo que "el Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios de Edesur", y aseguró que ""El nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años", indicó Cerruti esta mañana en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.Allí subrayó que "el Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios", y remarcó que, "en el caso de Edesur, el nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años".-principal accionista de Edesur- anunció tiempo atrás la decisión de desprenderse de la distribuidora eléctrica, algo que podría hacerse efectivo en marzo próximo.Lafueron sugeridas como opciones, descartando la expropiación por las consecuencias legales y económicas que ello implicaría., impulsada por el jefe de gabinete bonaerense,y apoyada por diversos intendentes del área de operación de Edesur, es que los"Creo que el Estado tiene que tener injerencia directa sobre una empresa que es un monopolio natural y que le quedan 60 años de concesión", señaló Martello quién aclaró que se trata de una "opinión personal" y que la decisión "le corresponde al Poder Ejecutivo".Citó, en ese sentido, el ejemplo de participación estatal de Electrobras en Brasil donde el Estado posee el 45% de las acciones.Respecto a laMartello consideró que "por la consecuencia económica que puede tener un juicio en el Ciadi al país, aunque consideró que "si se presenta "un informe lo suficientemente prolijo desde el punto de vista técnico" sobre los incumplimientos."Creo que no podemos seguir viviendo con una concesión como la de Edesur por otros sesenta años que es lo que tienen por delante, con lo cual alguna discusión de carácter más firme hay que tomar respecto a eso", manifestó el funcionario.Edesur, por su parte, emitió esta tarde un comunicado en el que se refirió a la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Economía, Sergio Massa; la secretaria de Energía, Flavia Royon y demás autoridades del sector.“Mas allá de las multas y penalidades que decida aplicar la autoridad en el ejercicio de su función de control, concordamos en que la solución estructural pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar, mantener y realizar las inversiones que el sistema requiere y acompañar así el crecimiento del país”, señaló Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina.“Estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de un plan que está en desarrollo”, señaló Cunha, tras lo cual sostuvo que en la reunión el ministro Massa manifestó que el Gobierno no tiene intención de intervenir en la operación de la empresa, ni cambiar la situación patrimonial de la compañía.Por último, Cunha pidió disculpas a los clientes por los inconvenientes ocasionados y agradeció a los trabajadores de Edesur por la dedicación y el compromiso que demuestran siempre y en especial desde que se inició esta contingencia.