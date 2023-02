Fabiola Yañez visitó Casa Garrahan, donde entregó kits escolares a niños en tratamiento oncológico

Fabiola Yañez visitó la Fundacion Casa Garraham.// Foto IG fabiolaoficialok

Los niños compartieron con Yañez una merienda y se entretuvieron con juegos que les llevó la primera dama.//Foto IG fabiolaoficialok

La primera dama, Fabiola Yañez, presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación, visitó la Casa Garrahan, donde cen tratamiento oncológico, se informó oficialmente en un comunicado."Más allá de la entrega de los materiales escolares, sin dudas lo más importante es poder brindarles nuestro tiempo y amor a los niños y niñas que se encuentran atravesando este contexto. Así como también a sus familiares, escuchándolos, abrazándolos y dándoles la contención que merecen", expresó la primera dama.En ese contexto, manifestó: "Me encantó compartir toda esta tarde, jugando con los niños, charlando con sus familiares y recibiendo el amor que me brindaron".Durante el encuentro realizado en la Casa Garrahan, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, los niñosLa Casa Garrahan brinda un hogar a niños del interior del país con distintas patologías, en mayor parte oncológicas, de los Hospitales Elizalde, Garrahan y Gutiérrez mientras cumplen tratamientos médicos ambulatorios o esperan diagnósticos de enfermedades complejas que no requieran internación.Según el comunicado, actualmente la: 'Un Hogar lejos del Hogar', para niños, niñas y adolescentes de todo el país".Los padrinazgos tienen una duración de un año, y están asociados a la habitación o habitaciones en la que se hospedan los niños.De esta manera, se garantiza el confort y bienestar en la estadía de todos los pacientes que puedan habitarla durante ese período de tiempo, como así también de la familia que los acompañará.Para lograr la "contención tanto del paciente como de su acompañante", la Casa Garrahan cuenta con 43 habitaciones con baño privado, cocinas amplias ubicadas en cada piso, sala de estar, sala de juegos, sala de computación, lavadero y patios externos e internos, detallaron.Desde que inició sus actividades, la institución recibió a más de 30.000 niños con sus acompañantes cuidadores, teniendo como misión "generar un ámbito que propicie la recuperación de la salud de los niños y niñas".