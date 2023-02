Lula anunció un aumento de salario e invitó al jefe del Banco Central a visitar los barrios

El presidente brasileño anunció un aumento de salario. Foto: Prensa

Em tudo que a gente for falar e fazer, temos que lembrar como encontramos o país. Que Brasil herdamos do último governo. Há 7 anos não se aumenta a merenda escolar. 10 anos sem reajuste de bolsas para pesquisadores. Por isso nosso lema é união e reconstrução. — Lula (@LulaOficial) February 16, 2023

Campos Neto tuvo sus primeras discrepancias con Lula

Estamos aumentando o salário mínimo para R$ 1.320 em maio e vamos recuperar a regra em que o salário, além da reposição inflacionária, terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia. — Lula (@LulaOficial) February 16, 2023

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves el aumento del salario mínimo, la elevación del piso de ganancias para los trabajadores más pobres, una actualización de hasta el 200% en las becas universitarias para todos los niveles y desafió al presidente del Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, a acompañarlo por el país a visitar al pueblo que sufre la miseria por causa de las políticas macroeconómicas.En torno a estos anuncios, al cumplirse un mes y medio de mandato, que incluyó un intento de golpe de Estado el 8 de enero,En una entrevista con la CNN Brasil, Lula evitó pronunciar el nombre de Campos Neto y lo llamó "este ciudadano", como viene ocurriendo desde que. Ya lo vi una vez. Si el acepta, lo voy a llevar con mi gabinete a visitar los lugares más miserables de este país, lo voy a llevar a ver eso. Él tiene que saber que tenemos que gobernar para quienes más lo necesitan", aseguró.La declaración de Lula ocurre luego de que calificara de "vergonzosa" la tasa de interés básica de la economía de 13,75 % determinada por el Banco Central con el argumento de cumplir el 3,25% de inflación prevista para este año.Campos Neto fue designado por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y tiene un mandato legal hasta fines de 2024.Más tarde, en un acto en el Palacio del Planalto,Campos Neto había defendido la independencia del Banco Central de los gobiernos electos y dijo el lunes que se oponía a cambiar la meta de inflación pero que esto puede ser discutido en el Consejo Monetario Nacional, del que forman parte el ministro de Economía, Fernando Haddad, y la de Planificación, Simone Tebet.mientras que una encuesta de Quaest indicó el miércoles que el 76% de la población apoya la presión de Lula al jefe del Central para reducir la tasa de interés.Allí, en el canal de cable que suele ser uno de los lugares por donde envía sus mensajes el expresidente Bolsonaro, desde Estados Unidos, anuncióLula afirmó que el piso del mínimo no imponible y el salario mínimo estaban congelados desde 2016, cuando fue destituida Dilma Rousseff, tras lo cual gobernaron Michel Temer y Jair Bolsonaro.El aumento del salario mínimo pasará de los 1.302 reales actuales a 1.320. El salario mínimo había sido actualizado en enero pero ahora estos 18 reales de diferencia lo dejarán por encima de la inflación de 2022."De nada sirve que el PBI crezca 14% y no distribuirlo. Es importante que crezca 5, 6, 7 por ciento o lo que sea y luego distribuirlo a la sociedad", aseguró el exsindicalista.Lula también hizo hincapié en cumplir la promesa de campaña deEl Gobierno organizó una fiesta con estudiantes universitarios en el Palacio del Planalto para llevar adelante uno de los más ambiciosos planes de la organización económica que Lula diseñó para el objetivo de reindustrializar al país en cuatro años: actualizó con aumentos de hasta el 220%.en un discurso que pronunció junto a sus ministros de Educación, Camilo Santana, y de Ciencia y Tecnología, Luciana Santos, al poner en marcha una actualización que estaba pendiente de 2013 en las becas universitarias.: en el caso de las maestrías, las becas aumentaron del equivalente a 300 mensuales para 420 dólares, mientras que las de doctorado avanzaron de los 430 dólares a 620.Las becas de iniciación científica en los cursos universitarios las becas federales aumentaron 75%, de 80 dólares a 140 dólares.La inversión total de la actualización de las becas para las universidades públicas ascendió a 455 millones de dólares anuales., aseguro Lula.El mandatario se refirió a la franja de la población que gana entre 1300 y 1900 dólares al cambio actual "que no está contemplada en la planificación del Estado"."La clase media no está contemplada en nada, al final se queda huérfana de madre y padre y sufre pagando mucho para acceder a una vivienda", sostuvo Lula.En ese marco,La reforma en la ciencia y tecnología para Lula persigue la idea de reindistrialización, teniendo en cuenta que en 1980 Brasil estaba en aquel año por delante de China y Corea en su parque y producción fabril."Queremos exportar conocimiento, inteligencia aplicada y alta tecnología y no apenas hierro, soja o maíz. Para esto hay que invertir en investigación. Esta actualización en las becas es apenas una reparación del desastre que hizo el gobierno anterior", disparó Lula.