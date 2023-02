En 20 años, sólo hubo 860 casos de gripe aviar en humanos a nivel mundial

De los 868 casos relevados por la OMS, "457 fueron fatales".

"Las personas que padecieron esta enfermedad son muy pocas a nivel mundial, en general trabajadores que estuvieron expuestos en el corral o frigorífico o establecimiento avícola donde trabajan". Elena Obieta

La gripe aviar, que motivó la declaración de la emergencia sanitaria en esa provincia, muy raramente se trasmite a humanos, a tal punto quel (OMS), pero además no se contagia de persona a persona ni tampoco por consumir carne o huevos de aves infectadas, explicaron médicos infectólogos consultados por Télam.Según el último boletín sobre influenza aviar de la OMS, "a nivel mundial, desde enero de 2003 hasta el 25 de noviembre de 2022, han habido 868 casos de infección humana con virus de la influenza aviar A(H5N1) notificado en 21 países"No obstante, si en una persona con este tipo de influenza H5-N1el cuadro evoluciona en neumonía y no es tratado con un medicamento específico dentro de las 48 horas,, explicó a Télam la médica infectóloga integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)De hecho, de los 868 casos relevados por la OMS, "457 fueron fatales" según notificó el mismo organismo.La especialista que dirige el Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de San Isidro explicó que se trata de "una infección viral de las aves marítimas y de corral, pero no de los gorriones, ni de las palomas que están en las casas"."Y, en general trabajadores que estuvieron expuestos en el corral o frigorífico o establecimiento avícola donde trabajan, al contacto con un ave enferma viva o muerta o con sus heces y no se lavaron las manos después de eso", dijo.Su colegaaportó que este tipo de influenza "tiene impacto epidemiológico fundamentalmente cuando se multiplica en aves de corral" a partir de una circulación viral que se puede haber iniciado en aves silvestres de tipo migratorio."En contacto con estos ambientes, los hombres tenemos la posibilidad enormemente remota de contagiarnos pero, como sabemos que los virus producen lo que se llama 'saltos de especie', cuando aparecen esta enfermedades (en aves) el sistema (sanitario) trata de controlarlo para ver si se produce algún dato, información o signo de que puede tener un a implicancia en la salud humana", dijo Scalpellato en diálogo con Radio con Vos."Desde hace muchos años tenemos", agregó quien es jefe de la Unidad de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Santojanni, y también miembro de la SADI.En ese sentido, Obieta abundó que, en consecuencia, "para el contagio humano siempre tiene que mediar el contacto con un animal enfermo", lo que no quita que "pueda haber un brote si cuatro o cinco trabajadores expuestos por no tener protección adecuada que se enfermarán de a cuatro o cinco" por haber estado individualmente expuestos al virus.La especialista explicó que en humanos la enfermedad se presenta como "un cuadro de gripe que puede evolucionar en neumonía, pero tomado precozmente, dentro de las 48 horas hay tratamiento antiviral específico para estos cuadros" disminuye la gravedad de la enfermedad y la mortalidad.A la hora de comparar la gripe aviar con el Covid 19, la diferencia radica en que éste último sí se transmite de persona a persona y, entre las similitudes se puede mencionar que en ambos casos se trata de enfermedades de origen zoonótico, respiratorias y producidas por "virus con alta capacidad de mutación", lo que implica que con el tiempo se pueden volver "más transmisible, más patógeno o resistentes a los medicamentos", dijo Obieta."Las vacunas antigripales no sirven para protegernos contra la gripe aviar porque las que nosotros recibimos se hacen con las dos cepas que estuvieron circulando más en los últimos años, y no tuvimos circulación viral en humanos de H5N1, sino H3N2 y tuvimos otras", concluyó.Por su parte, Scalpellato enfatizó que "de ningún modo hay motivos para entrar en pánico" por la detección de este virus por primera vez en el país, "pero tenemos que estar atentos, pero muchos más como sociedad científica, como productores de salud pública de lo que necesita estarlo la población""No obstante, es una excelente oportunidad para volver sobre medidas indiscutiblemente para prevenir cualquier infección respiratoria, llegado el tiempo, esta también: distanciamiento, higiene de manos, la utilización de barbijo cuando tengo alguna enfermedad respiratoria", concluyó.