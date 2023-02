Piden 6 años y 8 meses de prisión para dos policías por el crimen de Diego Cagliero

El asesinato de Diego Cagliero

La fiscalía del juicio que se le sigue a dos policías bonaerenses por el crimen del músico Diego Cagliero, quien en mayo de 2019 fue asesinado de un balazo durante una persecución en la localidad bonaerense de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, pidió este jueves queFuentes judiciales aseguraron que el pedido de la fiscal María Fernanda Billone, fue acompañado por el abogado del particular damnificado, Fernando Sicilia, y los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes solicitaron la misma pena para los acusados Rodrigo César Exequiel Canstatt (26) y Sergio Montenegro (34)., en el juicio por jurados que dirigió el juez Marcelo José Machado, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Martín.La definición alcanzada sobre 10 votos de 12 consideró que el efectivo Canstatt debe ser condenado por el delito de "homicidio culposo" - es decir sin intención-, de Cagliero, y el otro imputado, Montenegro, por "homicidio tentado en exceso de sus funciones" de los ocho amigos.Durante los alegatos,En tanto, las defensas habían considerado que fue un caso de "legítima defensa" y, subsidiariamente, solicitaron que los jurados se decidan por un "exceso en legítima defensa" o un "homicidio culposo", tal como sucedió en el caso del condenado Canstatt.Disconformes con la calificación legal elegida por los jurados, desde el CELS indicaron en un hilo de tuits que "durante las diez audiencias se pudo comprobar la brutalidad del operativo: todos los disparos fueron realizados por la policía, en la camioneta de las víctimas no había armas y se alteró la escena del crimen para garantizar la impunidad"."Los policías dispararon al menos trece veces contra la camioneta en la que viajaban los ocho jóvenes. Uno de esos disparos mató a Diego y otro hirió de gravedad a Mauro Tedesco. Los otros seis se salvaron de milagro", afirma el comunicado., agregó.El crimen de Cagliero (30) fue cometido el 19 de mayo de 2019 cuando un grupo de ocho jóvenes llegó en una camioneta con el logo de la empresa AYSA al supermercado "Día" ubicado en Perón al 7300, de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.Seis de esos muchachos agarraron hamburguesas y bebidas alcohólicas y se quisieron ir sin pagar del local, lo que generó en la vereda una discusión con el personal de seguridad del comercio, por lo que descartaron parte de la mercadería, pero se llevaron el alcohol.De acuerdo con el relato de un vigilador, uno de los jóvenes le dijo "ojo que te pego un tiro", pero en ningún momento nadie de los imputados exhibió un arma de fuego.Desde el supermercado dieron aviso al 911 y así se montó un operativo cerrojo y una persecución que culminó cuando varios patrulleros de la comisaría 5ta. de Eufrasio Álvarez y del Comando de Patrullas local interceptaron la camioneta a unas 17 cuadras, en la esquina de Campo de Mayo y avenida Márquez.Los policías aseguraron que escucharon tiros y los repelieron con disparos, uno de los cuales le dio en el pecho a Cagliero.Sin embargo, en el juicio los peritos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) no hallaron pruebas de que hubo disparos hacia los efectivos desde el interior del vehículo en la que viajaba la víctima.