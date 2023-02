Sorpresa: el peruano Varillas eliminó al austríaco Dominic Thiem

Juan Pablo Varillas dio la sorpresa y dejó afuera al austríaco Thiem / Foto: Sergio Llamera | Argentina Open

Thiem se consagró en dos oportunidades campeón del Argentina Open

El tenista austríaco Dominic Thiem, dos veces campeón en Buenos Aires y ganador del US Open en 2020, quedó eliminado del Argentina Open al perder hoy en los octavos de final con el peruano Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-4.Thiem, ubicado en el puesto 99 del ranking mundial de la ATP, se mostró lejos del nivel que lo llevó a ser tercero del planeta en 2020 y perdió con Varillas (101) luego de una hora y 47 minutos de juego en el partido que inauguró la jornada lluviosa en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.Varillas, quien ingresó al cuadro principal del ATP porteño luego de haber atravesado la clasificación, jugará su próximo partido en cuartos de final este viernes ante el ganador del cruce que animarán más tarde el argentino Pedro Cachín (68) y el italiano Lorenzo Musetti (20), tercer favorito al título.El único antecedente previo entre Thiem y Varillas fue el año pasado en los cuartos de final del ATP suizo de Gstaad y favoreció al austríaco por 6-4 y 6-3, pero en Buenos Aires el peruano se mostró mucho mejor y su victoria fue lógica de acuerdo a lo expuesto en la cancha.El partido comenzó con el peruano muy agresivo y dominante, mientras Thiem acumulaba un error tras otro hasta quedarse lejos en el marcador por 5-1 abajo.Varillas, nacido en Lima hace 27 años, atacó de los dos lados y así quebró dos veces el servicio de su rival, primero para 2-1 luego de un revés del austríaco que quedó en la red, luego para 4-1 con un acierto de derecha.Thiem, de 29 años, se vio lejos en el marcador y reaccionó mostrando pequeñas dosis del repertorio que lo llevó a ser "top ten" y acortó la diferencia a 5-4, pero su levantada no le alcanzó para impedir que el peruano se llevara el set por 6-4.En el segundo parcial, el austríaco comenzó a lanzar tiros más profundos para mantener a la defensiva al peruano, pero volvió a fallar con su servicio y lo cedió rápido para quedar 2-1 abajo.El peruano siguió golpeando cómodo bajo la lluvia tenue y el viento que molestaba a ambos para estirar su ventaja ante un Thiem que no encontraba la forma de ponerlo en apuros.Varillas, quien también había lucido un tenis agresivo en su triunfo anterior en la ronda inicial sobre el portugués Joao Sousa (142), se aferró a esa luz de ventaja que había logrado con el quiebre de servicio y conservó su saque sin mayores inconvenientes hasta llevarse el set por 6-4 y la victoria.Si bien el mejor triunfo de Varillas en cuanto a ranking es el que logró en Gstaad sobre el español Roberto Bautista Agut, 19 en ese momento, en lo vinculado a la categoría del rival sin dudas que haber bajado a un doble campeón en Buenos Aires (2016 y 2018) y ganador de un Grand Slam como Thiem, fue lo mejor que hizo en su carrera."Estoy muy feliz, es una gran victoria, el fruto del trabajo de muchos años. Este tipo de partidos son los que uno sueña jugar siempre", explicó el peruano poco después de haber eliminado a Thiem."Lo planteamos bastante bien con mi equipo de trabajo, traté se mantenerme lo más agresivo posible durante todo el tiempo, por momentos el viento complicó más que la lluvia, pero pude salir adelante", añadió Varillas."Sin lugar a dudas es uno de los mejores triunfos de mi carrera y espero seguir adelante. En cuartos de final me tocará Cachín o Musetti, los dos son grandes jugadores, en estas instancias son todos duros y me da lo mismo el que me toque", concluyó Varillas.