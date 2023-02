La Corte Suprema rechazó tomarle juramento al senador Martín Doñate

La Corte Suprema denegó este jueves tomarle juramento al senadorpero sí permitió que asuman los otros tres representantes del Senado, mediante una acordada firmada por los cuatro jueces del tribunal.Remitiendo a su decisión del 8 de noviembre pasado, que invalidó la asunción de Doñate en favor del legislador de Juntos por el Cambio,, la Corte dispuso que no se incorpore el senador del oficialismo pero síEn ese antecedente, la Corte declaró "inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, en tanto y en cuanto, mediante dicha maniobra, ese bloque mayoritario pretendió que uno de los bloques escindidos (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque que representa a la segunda minoría (Frente Pro), violando de ese modo la pluralidad representativa consagrada en la ley 24.937".La decisión llegó a través de una acordada, que son las normas de funcionamiento para la Corte, y con la"Este Tribunal consideró que la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo", señalaron los jueces cuestionados por el Congreso a través del trámite del juicio político.