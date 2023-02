¿Qué dirá Laporta? El padre de Messi le baja la persiana al regreso de "Leo" al Barcelona

El padre de Messi mantuvo un encuentro este miércoles en París con la dirigencia del PSG / Foto: AFP

🚨 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗡 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 🚨



✈️ Se marcha Jorge Messi de Barcelona



🎙️ @DBR8 le pregunta por la posibilidad de un último baile de Messi con el Barça...



👀‼️ ATENCIÓN a su respuesta:



"No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça"



"No hemos hablado con Laporta y no hay oferta" pic.twitter.com/EGQQz7Rhcn — Diario SPORT (@sport) February 16, 2023

El padre de Lionel Messi, Jorge, aclaró este jueves que no están dadas "las condiciones" para un regreso del campeón del mundo a Barcelona, como se especuló en las últimas semanas en los medios del país ibérico.", fue la categórica respuesta de Jorge Messi mientras subía a su auto en Barcelona y fue abordado por la prensa local, según reflejó el diario 'Sport'.El padre del astro rosarino llegó esta mañana a la ciudad del noroeste de España y en el aeropuerto lo esperaron varios medios. "", lanzó uno de los periodistas. "", contestó con seriedad.Además, Jorge Messi lanzó: "No hemos hablado y punto. El padre del astro argentino, quien retornaba de París a la ciudad catalana tras una reunión con el Paris Saint Germain tuvo un corto diálogo con el periodismo con quien fue tajante sobre la chance de retornar a su ex club: "No están dadas las condiciones", dijo.Por lo pronto, Messi está enfocado en dar vuelta la complicada serie de la Champions League ante Bayern Múnich, que se abrió el martes con una dura derrota por 1 a 0 en la capital francesa y se cerrará el 8 de marzo en Alemania.