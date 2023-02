Nueva denuncia de la joven que acusó a Milei por pedirle "favores sexuales"

Foto: Pepe Mateos

La presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, exintegrante de La Libertad Avanza denunció este jueves ser víctima detras haber asegurado que en la fuerza liderada por Javier Milei "se intercambian candidaturas por favores sexuales y dinero" y reveló que actualmente cuenta con, dijo Zurbrigger a través de su cuenta personal de Twitter.La joven responsabilizó a La Libertad Avanza por la situación que atraviesa: "Actualmente me encuentro con. Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso", escribió.La militante de la juventud liberal había acusado el domingo pasado al partido de Milei de incurrir en la "venta de candidaturas" y de "desplazar a la militancia" en la toma de decisiones.Además, la agrupación juvenil anunció su separación de la coalición libertaria.Zurbrigger remarcó su repudio a lay exhortó a construir buenas prácticas porque -dijo-"Evidentemente, a la verdad, yo sigo acá y no me voy a mover de esta posición, sabemos que hablar tiene un costo aunque nunca pensamos que esto trascendería tanto; no era lo que pretendíamos", afirmó.Explicó que su denuncia tuvo por objetivo "exponer los motivos de por qué se fue" de La Libertad Avanza y poder "hacer un descargo al respecto".