Festival de Berlín 2023: Un inicio entre el glamour y la guerra

El Festival de Berlín se desarrolla desde el 16 al 26 de febrero. (Foto AFP)

El elenco de "She came to me", con Marisa Tomei, Anne Hathaway y Peter Dinklage como protagonistas principales. (Foto AFP)

Una programación de lujo

Kristen Stewart, presidenta del Jurado que entregará el Oso de Berlín. (Foto: AFP)

Todo festival es, en esencia, una acumulación de contradicciones, de facetas y matices disímiles, de búsquedas muchas veces contrapuestas, y en esta 73ª edición de la Berlinale esas tensiones quedaron expuestas de forma contundente ya durante su primera jornada.Es que, el cine de los estudios de Hollywood con una realidad que tiene un conflicto armado a unos pocos cientos de kilómetros de Potsdamer Platz. Fue así que el equipo del festival ofreció la alfombra roja de la ceremonia de inauguración a la directora Rebecca Miller y al multiestelar elenco de, pero también mostró su costado más político al darle un espacio de privilegio a las palabras del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, justo a pocas horas de cumplirse un año del inicio del conflicto bélico con Rusia.Y las contradicciones también quedaron en evidencia en el propio film de apertura: “She Came to Me” tiene un look, un espíritu, una impronta de producción independiente aunque en verdad llegó con el logo del poderoso estudio Universal detrás para una apuesta por la tragicomedia coral (hay una decena de personajes importantes) que, pero que al mismo tiempo cuida mucho su tono como para no generar demasiada incomodidad en un público más amplio.las compulsiones y obsesiones de su esposa, una terapeuta con inclinaciones místicas (), un amor entre adolescentes (Harlow Jane y Evan Ellison) amenazado por los prejuicios y miserias de los adultos, y las desventuras de una mujer que vive a bordo de un barco y no parece encontrar el rumbo ().El esnobismo del mundillo cultural neoyorquino, el consumismo de la clase alta, las profundas diferencias sociales y generacionales, la precaria salud mental y las distintas formas de encarar los afectos y el sexo forman parte de la mirada ácida y caleidoscópica de la directora de “La balada de Jack y Rose”, “Vidas privadas de gente famosa” y “Maggie's Plan” en su esperado regreso a la Berlinale.De manera simultánea al festival (conocido como la Berlinale) se realiza a pocas cuadras el, donde se dirimen no ya premios como el Oso de Oro sino el devenir del sector audiovisual.Los primeros análisis indican en ese sentido queNo es que Netflix, Amazon o Apple hayan dejado de tener incidencia en los negocios, pero entre cierta crisis de las tecnológicas y la recuperación -aunque más no sea parcial- del sector del theatrical (cine en salas) los jugadores más tradicionales han recuperado terreno.En una de los primeras operaciones importantes del EFM,, esperada película del canadiense Matt Johnson (“Operation Avalanche”, “The Dirties”) que por estas horas se estrena en Competencia Oficial. El film con Jay Baruchel, Glenn Howerton, Cary Elwes, Saul Rubinek, Rich Sommer, Martin Donovan y Michael Ironside narra el ascenso y catastrófica caída de ese teléfonos inteligente pionero que fue el BlackBerry.Otras películas muy esperadas de esta 73ª edición son, segunda entrega de la trilogía que el alemán Christian Petzold inició con “Undine”, ya sin su actriz-fetiche Nina Hoss y ahora con Paula Beer como protagonista; “, lo nuevo de Dustin Guy Defa (“Person to Person”) con Michael Cera como un tramposo jugador de póquer que se reencuentra con sus dos hermanas;, documental del prolífico Alex Gibney sobre la exitosa carrera y controvertida vida del extenista alemán Boris Becker;, nueva apuesta de Netflix por el cine de acción coreano;, thriller del sudafricano John Trengove con Adrien Brody, Odessa Young y el protagonista Jesse Eisenberg como un físicoculturista y conductor de Uber que ingresa en un denominado “culto a la masculinidad ibertaria”;, otra producción ligada a la guerra en Ucrania (habrá muchos eventos sobre el conflicto este año), que se centra en el diálogo entre el codirector Sean Penn y el mencionado mandatario Zelenski;, de Celine Song, una de las sensaciones del reciente Festival de Sundance; y, de la veterana Margarethe von Trotta, con Vicky Krieps y Ronald Zehrfeld;, incursión de la talentosa Angela Schanelec en el mito de Edipo con una historia filmada en Grecia; y, drama de Emily Atef ambientado en 1990.Más allá de esos títulos y de varias sorpresas que sin dudas se producirán en los próximos once días lo que sí ya queda en claro es que esta edición 2023 del festival y del mercado significanCon Rebecca Miller (hija del célebre dramaturgo Arthur Miller y esposa de Daniel Day Lewis) acompañada en la red carpet por Hathaway y Tomei, más la conferencia de prensa que tuvo como protagonista aAsí, con prácticamente todas las funciones ya agotadas (los berlineses arrasan en cuestión de minutos con los tickets, pese a que cuestan entre 15 y 18 euros), con decenas de, la Berlinale está lista para un regreso a lo grande.