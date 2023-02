El Gobierno lanzó un programa de mejora de viviendas de personas con enfermedad o discapacidad

Programa MejorAr Tu Hogar VER VIDEO

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, presentó este jueves en Casa de Gobiernoy que busca mejorar las condiciones de hogares en situación de vulnerabilidad social crítica que tengan integrantes con problemáticas de salud, enfermedad crónica, condición de discapacidad, diversidad funcional y personas con enfermedades oncológicas.En un acto realizado en el salón de las Mujeres de la Casa Rosada la ministra presentó ante los intendentes los detalles del programa y, informó la ministra en diálogo con la prensa acreditada en Casa de Gobierno.La funcionaria destacó especialmente la articulación con los municipios, que serán quienes detecten a los futuros beneficiarios, con la Agencia Nacional de Discapacidad y con el Instituto Nacional del Cáncer.No se puede mirar la condición de salud si no es de manera integral de las personas que le queremos brindar no solamente el derecho a curarse sino también reparar ese drama por el que están atravesando”, explicó.El programa MejorAr Tu Hogar, según señaló Tolosa Paz, no es "modular" ya que "en algún caso será para la mejora de una habitación, de un baño, o la construcción de una rampa de acceso, es decir, lo que se modifica cuando hay personas que tienen que volver a la casa después del tratamiento de una enfermedad crónica"., añadió.En una primera etapa del programa el convenio se llevará a cabo con los municipios de Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Quilmes, San Fernando, San Miguel y Tigre.Según el convenio firmado por el Ministerio y los municipios, l, verificar que se cumplan los criterios de elegibilidad de los hogares, evaluar y aprobar los proyectos de mejoras en las viviendas, y realiza el monitoreo, la licitación y la auditoría de la ejecución general.Por su parte, los municipios se encargarán a través de la Unidad Municipal de Ejecución de preidentificar los hogares, del diseño de obras, del relevamiento y acompañamiento de hogares, y la verificación del avance de las obras.Además, la implementación del programa se realizará acordando criterios de actuación para priorizar casos urgentes con la Agencia Nacional de Discapacidad y con el Instituto nacional del cáncer.Consultada por la prensa sobre el acampe que se realizó desde ayer y hasta hoy al mediodía por parte de organizaciones sociales frente a la sede del ministerio que ella conduce, Tolosa Paz dijo que "la instancia de la extorsión de unidad piquetera sobre el Ministerio y la ministra, no permiten el diálogo"."No hay diálogo cuando alguien utiliza a los más pobres de la Argentina para hacerlos dormir fuera de su casa, con niños y niñas en la 9 de Julio, no es la Argentina que queremos construir", comentó.Por su parte, el exministro de Desarrollo y jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, se refirió tanto al programa MejorAr como a los reclamos de las organizaciones piqueteras.“Es muy importante que el Gobierno nacional, a través del ministerio de Desarrollo Social, nos pueda fortalecer con recursos, y con este tipo de programas a los municipios que cotidianamente asistimos a personas que viven en situación de vulnerabilidad y fundamentalmente a aquellos que necesitan a partir de condiciones físicas muy complicadas que estemos presente”, explicó.En ese sentido, dijo que los intendentes están acostumbrados "a que en este Gobierno haya políticas públicas que todos los días atiendan y protejan a quienes tienen dificultades, a los que menos tienen, a los que más necesitan".Ante la pregunta acerca de las protestas de movimientos sociales por la reducción de planes del programa Potenciar Trabajo, Zabaleta, sostuvo que “no hubo una caída de planes”, y recordó que fue él durante su gestión al frente de Desarrollo Social quien “pidió el informe de la AFIP para cruzar datos”.Opinó que existen "dos caminos" posibles con los beneficiarios: "Hay que cuidarlos porque necesitan de ese programa y segundo, hay que darles oportunidades en función de poder que ese plan pueda incorporarlos al empleo formal”.“Nadie tiene que quejarse, me parece bien lo que está pasando; habíamos comenzado una auditoría con las universidades públicas y Victoria decidió hacerlo en forma biométrica para que sea más rápido y hay un resultado de casi 100.00 beneficiarios que no han validado su identidad”, dijo el intendente de Hurlingham, quien señaló que ahora “esos recursos van a pasar al sector productivo”.