Con menor participación, los franceses marchan contra la reforma jubilatoria

Las protestas no fueron tan masivas este jueves. /Foto: archivo AFP.

Miles de franceses protestaban este jueves en las principales ciudades del país para, en una jornada que registró una menor convocatoria que las cuatro movilizaciones anteriores.En el sector, uno de los principales termómetros en las cuatro huelgas previas,, mientras en el metro de París apenas se notaba la movilización, informó el canal de TV FranceInfo.Este miércoles, Laurent Berger, que lidera la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) pidió que la participación sea amplia, luego que los medios franceses pronosticaban una baja asistencia en plenas vacaciones escolares de invierno en gran parte de Francia.El Ministerio de Educación, por su parte, también dio cuenta de un menor seguimiento y en las zonas de Francia donde sí ha habido clases, anticipaba el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martinez, que se conforma con "mantener la movilización" antes de "elevar el tono" en marzo.El foco está puesto ahora en el 7 de marzo, fecha en la que el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI), espera "bloquear todo".Desde Montpellier,LFI retiró cientos de enmiendas sobre una reforma que está en plena tramitación parlamentaria y que contempla, entre otros cambios, elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación, eliminar los regímenes especiales para ciertos colectivos y ampliar el plazo de cotización para recibir la pensión máxima.El 31 de enero se registró la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas, con la participación de entre 1,27 y 2,8 millones de personas, según la policía y los organizadores, respectivamente.Pero el presidente liberal Emmanuel Macron está decidido a continuar, y asegura que su plan evitaría un futuro déficit en la caja de las pensiones y acercaría la edad de jubilación a la de sus vecinos europeos.Los sindicatos enviaron una carta a los diputados, salvo a los ultraderechistas, para pedirles que rechacen el retraso de la edad de jubilación.Sin embargo, no es seguro que el texto pueda votarse antes de mañana, cuando debería pasar al Senado.El gobierno eligió un polémico procedimiento que le permite aplicar la reforma a fines de marzo, si las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian.Ante esta situación, la ultraderechista Marine Le Pen anunció una moción de censura para que los diputados contrarios a la reforma puedan expresarse, que no tiene visos de prosperar por el cordón sanitario de la izquierda contra su grupo.