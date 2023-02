Boca en "modo laboratorio": Ibarra probó con cuatro cambios para jugar ante Platense

Ibarra analiza cambios de cara al juego ante el "Calamar" Foto: Raúl Ferrari

La tribuna Sur alta de Boca espera su habilitación Se espera para este jueves o viernes la resolución por parte de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para saber si se levanta la clausura de la tribuna Sur alta de la Bombonera.



Tras la inspección realizada el miércoles por autoridades de la CABA, la dirigencia "xeneize" se mostró optimista al asegurar que presentaron toda la documentación pertinente y reparado las grietas de esa tercera bandeja. Por eso Boca espera una determinación para poder contar nuevamente con una tribuna que tiene capacidad para 5 mil simpatizantes.





, paró este jueves en la práctica de fútbol un equipo conrespecto del que viene de perder 2-1 ante Talleres en Córdoba, de cara al partido ante Platense el domingo en la Bombonera, por la 4ta. fecha de la Liga Profesional.El once que alineó Ibarra en la práctica realizada en el predio de Ezeiza formó conLuego ingresaron Cristian Medina por Alan Varela, posicionándose el "Equi" Fernández como volante central; y Martín Payero por el paraguayo Romero.Como se preveía, el director técnico metió mano en el equipo después de no encontrar una línea de juego en el comienzo de la temporada, que se agravó con la derrota del fin de semana pasado en Córdoba.Si mantiene este once, serán cuatro los cambios para enfrentar al "Calamar", con respecto al conjunto que cayo ante la "T": Sandez por Frank Fabra, "Equi" Fernandez por Juan Ramírez; y las obligadas de Langoni -por el suspendido Sebastián Villa- y Merentiel por el lesionado Nicolás Orsini.Las variantes más llamativas son la salida de Frank Fabra, uno de los titulares que parecía inamovible; y que probara en parte de la practica con Cristian Medina en el mediocampo, quien solo tuvo minutos ante los tucumanos en esta temporada.El defensor colombiano, a quien Boca le dio permiso para jugar con su selección, fue el capitán en el empate sin goles ante Estados Unidos en un amistoso, por lo cual no estuvo en la victoria ante Atlético Tucumán. Después, tuvo un mal desempeño tanto contra Central Córdoba de Santiago del Estero como ante Talleres.En los dos días de entrenamiento que restan antes de recibir a Platense, se verá si Ibarra mantiene su postura o si solo es una "alarma" para un futbolista que el año pasado fue uno de los puntales del bicampeón argentino.¿La sorpresa de Ibarra?En cuanto a, de 20 años, nadie lo tenía en cuenta como una de las posibles alternativas, más allá de que el año pasado fue titular en la levantada del equipo boquense hacia el título.Esta vez ingresó por Varela, otro de los que parecía "intocable" para el cuerpo técnico, y jugó como volante por izquierda, pasando el "Equi" Fernandez como volante central.La salida que no sorprendió a nadie en el "mundo Boca" fue la de Juan Ramírez, ya que era el futbolista más cuestionado por los hinchas y su nivel siempre estuvo lejos del que mostró en 2020, cuando llegá al club de la Ribera.El plantel de Boca volverá a trabajar este viernes desde las 9 en Ezeiza y se verá entonces si el cuerpo técnico mantiene la formación que hoy comenzó la práctica de fútbol. Y el sábado, en el predio de Casa Amarilla, en el último entrenamiento de la semana, quedará confirmado el equipo.Boca recibirá a Platense desde las 19.15 del domingo, por la cuarta fecha de la liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco.