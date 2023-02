China sancionó a dos empresas de los Estados Unidos

Lockheed Martin ha suministrado al ejército de Taiwán radares, helicópteros y equipos de control de tráfico aéreo / Foto: AFP.

Separados al nacer Taiwán y China se separaron en 1949 después de una guerra civil. La isla de 22 millones de habitantes nunca ha sido parte de la República Popular China, pero el Partido Comunista Chino (PCCh) dice que está obligada a unirse con el continente, por la fuerza si es necesario.



El Gobierno del presidente Xi Jinping ha intensificado sus esfuerzos para intimidar a Taiwán, enviando aviones de combate y bombarderos cerca de la isla y disparando misiles al mar.



Poco confiables China anunció planes para la lista de "entidades poco confiables" en 2019 en respuesta a las restricciones estadounidenses impuestas a Huawei Technologies Ltd., un fabricante chino de equipos de telecomunicaciones.

Negocios son los negocios

China impuso este jueves sanciones económicaspor suministrar armas a Taiwán, la isla de gobierno autónomo a la que considera parte de su territorio.Lockheed Martin Corp. y la unidad Raytheon Missiles and Defense de la compañía madre Raytheon Technologies Corp. tienen prohibido importar bienes a China o realizar nuevas inversiones en el país, anunció el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.La nota agregó que fueron agregadas a la lista de "entidades poco confiables" cuyas actividades están restringidas porque podrían, informó la cadena de noticias CNN.No quedó claro qué impacto podrían tener las sanciones.Estados Unidos prohíbe la mayoría de las ventas de tecnología relacionada con armas a China, pero algunos contratistas militares también tienen negocios civiles en la industria aeroespacial y otros mercados.Raytheon Missiles and Defense, parte de Raytheon Technologies Corp., logró el año pasadocomo parte de un paquete de ventas de armas estadounidenses a la isla por 1.100 millones de dólares.Boeing Defense logró un contrato de 355 millones de dólares para suministrar misiles Harpoon.Beijing respondió a esa venta anunciando sanciones contra los directores ejecutivos de Raytheon y de Boeing Defense, pero no dio detalles de cuáles eran.. Desempeña un papel en el desarrollo de la isla de su propio avión de combate y fragatas navales.En China, Lockheed Martin ha vendido equipos de control de tráfico aéreo para aeropuertos civiles y helicópteros para uso comercial.