Daniel Marx consideró "posible" llegar a una inflación anual del 60%

El economista Daniel, afirmó que "hoy no están dadas las condiciones" para una política de shock y afirmó que los números fiscales y monetarios están mejorando."Coincido en que hay números fiscales y monetarios que están mejorando, hay cosas que hay que ir corrigiendo, aparte de la estacionalidad de los precios relativos", indicó Marx en declaraciones a radio Con Vos.El director de la consultora Quantum Finanzas y exfuncionario en diferentes gobiernos, consideró que en un año electoral "la ambición es que tengamos transparencia, democracia, un sistema dónde se respeten los derechos humanos y además una economía floreciente. No creo que la sociedad argentina acepte y deba aceptar como objetivo sólo la economía y olvidarse de los otros aspectos", indicó.Consultado por el índice de precios al consumidor de enero (6%) y la proyección del Gobierno de desacelerar la inflación para llegar a un IPC inferior al 4%, Mark consideró que "no hablaría de fracaso, hablaría de un momento difícil".Ese "momento difícil" está caracterizado por las "correcciones de precios en marcha", que van desde el precio de la carne hasta las tarifas de los servicios públicos.Asimismo, señaló que, en abril también empezaría la liquidación de la cosecha más fuerte, con lo cual habrá ingresos de dólares y una mejora en las reservas. Y para abril un nuevo desembolso del FMI que también ayudaría", agregó.Marx insistió en que la economía es un "tablero complejo", por lo cual no es posible mirar sólo una variable.Consultado por la viabilidad de tener una inflación anual del 60% como está prevista en el Presupuesto Nacional, dijo que "es posible" y remarcó que la "probabilidad depende de nosotros", en referencia a todo el arco dirigencial político y económico.En ese sentido y