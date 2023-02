Rossi sostuvo que el Gobierno "actuó como corresponde" al sancionar a Edesur

Agustín Rossi. / Foto: Presidencia

La sanción a Edesur

El respaldo a Tolosa Paz

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que "es un orgullo" haber sido designado por el presidente Alberto Fernández en ese cargo, en reemplazo de Juan Manzur, y sostuvo que trabajará para "generar las condiciones" para que el Frente de Todos (FdT) "llegue con buena potencialidad electoral" de cara a los próximos comicios. También apoyó la sanción económica a Edesur y respaldó la tarea de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.en ese sentido."Estoy agradecido por la decisión de Alberto Fernández y por esta muestra de confianza depositada en mi para ser Jefe de Gabinete en este ultimo tramo de la gestión. Me genera mucho compromiso y es un orgullo poder en este lugar", afirmó Rossi en declaraciones formuladas a Radio 10.En ese sentido, sostuvo que se trata de una "gestión corta", pero valoró contar con "muchos años de militancia, de gestión, de conocimiento del Estado y de todo lo que significa el FdT"."Toda esa experiencia vengo a aportarla para que salgan las cosas de la mejor manera y tratando de generar las condiciones para que nuestro espacio político llegue con buena potencialidad electoral a las próximas elecciones", aseguró.Para Rossi, la mesa política convocada para este jueves por el Presidente "es un primer paso más que auspicioso" y constituye un "hecho positivo" para la coalición."Lo vivo con expectativas., pero es un primer paso auspicioso que claramente celebro", agregó.Respecto a las próximas elecciones, Rossi sostuvo que no quiere "un país gobernado por un (Donald) Trump o un (Jair) Bolsonaro"."Vimos el desastre que hicieron en Estados Unidos y Brasil. El poco respeto por las instituciones y la democracia. Nosotros somos un espacio político que le garantiza a todos los argentinos poder vivir en libertad y en paz respetando los derechos humanos", aseguró.Luego, en declaraciones a Radio El Destape, Rossi recordó que "la historia política demuestra que cuando los argentinos mejor tuvieron poder adquisitivo, se distribuyó mejor y hubo mayor crecimiento e inversión fue con los gobiernos nacionales y populares y no con los liberales"."La próxima elección del 2023 no va a ser clásica entre oficialismo y oposición, sino entre dos oficialismos. Entre nosotros, que gobernamos hoy y Juntos por el Cambio (JxC) que gobernó hasta hace tres años. No salieron de un repollo y los argentinos entendieron que no resolvieron los problemas", afirmó.Rossi, consideró que el Ministerio de Economía "actuó como corresponde" en relación a la empresa Edesur por los reiterados cortes de luz en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y afirmó que el reclamo de los vecinos afectados es "una fotografía que no queremos ver de la Argentina"."El Ministerio de Economía, a través del ENRE, actuó como corresponde. Se utilizó el contrato de concesión, se aplicaron multas muy altas y se va a obligar a la empresa a devolver un mes del servicio a todos los usuarios que fueron afectados. Además, se decidió colocar veedores en el funcionamiento de la empresa lo que nos va a dar una verdadera dimensión de su funcionamiento y sus inversiones", explicó Rossi en declaraciones a Radio 10.El Gobierno nacional decidió aplicar una multa de $1.000 millones a Edesur por la mala calidad del servicio que presta y analiza la posibilidad de tomar a su cargo la gestión operativa de la distribuidora de electricidad, sin que esto implique la estatización de la compañía.En ese marco, Rossi lamentó que los vecinos de la zona sur de CABA "hayan padecido lo que padecieron durante cuatro días y noches sin luz y sin agua" y sostuvo que "nos duele mucho a todos"., aseguró.El exministro de Defensa criticó la "discusión que trae el macrismo" sobre la privatización de las empresas al asegurar que aunque el Gobierno defiende la inversión privada, ya que "en determinados momentos el rol del Estado es insustituible"."(El expresidente Mauricio) Macri quiere hacer desaparecer Aerolíneas Argentinas para llevar adelante la política que ellos llaman de cielos abiertos y que implica que empresas vayan solo a destinos que sean rentables", apuntó.De esta forma, Rossi sostuvo que las rutas como "Córdoba, Bariloche, El Calafate, Mendoza o las Cataratas van a estar pobladas con pasajes muy caros" mientras que "muchos destinos van a quedar sin frecuencia y sin atención"."Cuando el Estado pida que atiendan algún destino, van a pedir subsidios. Esa es la historia y ya la conocemos. Es una discusión que hay que aclarar durante el debate electoral en Argentina", completó.Rossi respaldó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en el marco del acampe que mantiene la Unidad Piquetera (UP) sobre la avenida 9 de Julio, aseguró que la funcionaria "está haciendo un muy buen trabajo" y dijo que el objetivo es garantizar que "no haya ningún abuso" entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo."La ministra está haciendo un muy buen trabajo. Lo único que intenta es que no haya abusos respecto a una decisión que toma el gobierno nacional que está comprometido a llegar a los sectores más vulnerables", afirmó Rossi en declaraciones a radio El Destape.