El ENRE contará por primera vez con una presencia "in situ" en Edesur

Martello explicó que la presencia en la empresa del ENRE consistirá de una "fiscalización permanente asistida".

"Todas estas falencias crónicas de Edesur motivaron un informe que hemos realizado y entregamos y seguiremos avanzando hasta ver si procede el quite de la concesión o no"(A)Walter Martello

El esquema considera que personal técnico del ENRE controlará in situ el despacho de cuadrillas, el personal disponible y el equipamiento técnico necesario para la atención de las tareas de reposición del suministro conforme las pautas que establece el contrato de concesión. — Walter Martello (@WalterMartello) February 16, 2023

Martello indicó que también se fiscalizará el monto asignado a la empresa para inversiones y aclaró que esta decisión no implica que la operación pase a manos del Estado

Los usuarios "deben ingresar el reclamo por corte prolongado reiterado en la página del ENRE con el número de reclamo ante Edesur y se les va a resarcir el proporcional a los días que estuvieron sin luz", indicó Martello. / Foto: Archivo Télam

El interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, afirmó que, "por primera vez, va a haber una presencia 'in situ'" permanente del organismo en la distribuidora Edesur, a raíz de sus sucesivos incumplimientos en la prestación del servicio, y consideró que la empresa "da la impresión" de que está quedando abandonada a su suerte, tras la decisión del grupo italiano ENEL de vender su paquete accionario en ella."Por primera vez va a haber una presencia 'in situ' de la empresa porque también hemos detectado que mucha información que llega al ENRE no se condice con la realidad", señaló Martello en diálogo con Radio 10.En ese sentido,"Todas estas falencias crónicas de Edesur motivaron un informe que hemos realizado y entregamos este miércoles, y seguiremos avanzando hasta ver si procede el quite de la concesión o no", detalló el interventor.Martello explicó en su cuenta de Twitter que la presencia en la empresa del ENRE consistirá de una "fiscalización permanente asistida" donde el organismo tendrá "acceso a sus cuatro bases operativas y la posibilidad de fiscalizar en tiempo real los procesos de reclamos y atención al usuario y de calidad comercial".Del mismo modo,, al igual que "los procedimientos y mecanismos internos que la distribuidora utiliza para el análisis y tratamiento de reclamos, atención al usuario y calidad comercial".Martello indicó que también se fiscalizará el monto asignado a la empresa para inversiones y aclaró que esta decisión no implica que la operación pase a manos del Estado."Nosotros no nos podemos meter ahí porque hay un contrato aún vigente y, además, la responsabilidad de la prestación del servicio sigue siendo de ellos", explicó el funcionario.El interventor también indicó que se ejecutará "una sentencia judicial por más de $ 1000 millones que se suman a las multas que ha aplicado el ENRE desde septiembre a la fecha que ya alcanzan un valor de aproximadamente $ 2000 millones para Edesur y casi $ 600 millones para Edenor"."Yo sé que la gente dice que las multas no les soluciona el problema y tienen razón, pero es mi obligación hacerlo y no se puede permitir que estas situaciones se pasen por alto como en otras épocas", manifestó.Como parte de la decisiones analizadas en conjunto por el ENRE, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, también se agilizarán los mecanismos de resarcimiento.Para ello", indicó.Tras explicar las medidas, Martello criticó las "falencias" que presenta la empresa y deslizó que la decisión de Enel -accionista mayoritaria de la distribuidora- de vender sus operaciones en el país generó una impresión de "absoluta retirada" en la prestación del servicio con "líneas gerenciales fracturadas donde unas se echan la culpa a otras""Ellos manifiestan que como grupo internacional nunca se han ido de algún país dejando las cuestiones abandonadas pero la verdad da la impresión de que está ocurriendo todo lo contrario", señaló.Martello rechazó que los cortes de luz se deba a problemas de altas temperaturas o de tarifas sino que los mismos responden a un "muy mal manejo de la empresa, acostumbrada a que cuando obtuvieron tarifas muy altas y realmente podrían haber hecho las inversiones de fondo se las controló muy poco", y recordó que aún con "aumentos de 2500% y 3000%, el nivel de cortes era igual"."En algunos lugares del conurbano aún mantienen el viejo cableado de Segba (empresa estatal a cargo de la distribución hasta 1992)", ilustró.ENEL, que ya comenzó la venta de sus operaciones de generación térmica, indicó que en marzo iniciará la de Edesur.Martello consideró que "hay incumplimientos reiterados que son una de las causales en el contrato" para la quita de concesión y, como opinión personal, consideró como otra "opción" que el Estado entre como accionista y compre las acciones de ENEL.