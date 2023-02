Cerruti: "El Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para Edesur"

Cerruti dice que el Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para Edesur. VER VIDEO

"Se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa de $ 1.000 millones".

Encuentro del Frente de Todos

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que "el Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios de Edesur", y aseguró que "no hay crisis energética en el país porque el problema es de una sola empresa"."El nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años", indicó Cerruti este jueves por la mañana durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.Allí subrayó que "el Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios", y remarcó que, "en el caso de Edesur, el nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años"."Ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa (de $ 1.000 millones) y con la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones y cuál es la responsabilidad de la empresa", puntualizó Cerruti, quien reiteró que "en ese marco, todas las posibilidades legales son analizadas".La funcionaria también destacó que "no hay ninguna crisis energética en Argentina". Subrayó que "la Argentina es uno de los países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética ni desabastecimiento a las empresas"."Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa que es la que ha intervenido el Gobierno. Si intervenimos esa empresa, es porque el problema es de esa empresa. Porque el resto de las empresas no tiene ese problema. Si hay una empresa que tiene ese problema y el resto no, entonces no hay una crisis energética", concluyó la portavoz.Cerruti se refirió también a la reunión de la mesa política del Frente de Todos (FdT), que se desarrollará a partir de las 19 convocada por el presidente y titular del PJ, Alberto Fernández. "Es una "muestra de la unidad, y de la necesidad y vocación de buscar acuerdos para que no vuelva a gobernar la derecha" de cara a las elecciones de este año, dijo.En rueda de prensa en Casa de Gobierno, explicó que, del encuentro, participarán "cinco representantes por cada espacio mayoritario que integra la coalición oficialista" y precisó que habrá un documento al término de la reunión, que tendrá lugar en la sede del PJ del barrio porteño de Balvanera.