Carlos Burón: "En Argentina hay lanzadores de buen nivel que pueden subir al podio"

Burón con sus atletas. / Foto: TW@buron_carlos.

Carlos Burón, flamante asesor técnico de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), aseguró que "hay lanzadores de buen nivel y, en consecuencia, pueden y deben subir al podio en competiciones de área geográfica", al tiempo que admitió que le "gustaría" que el joven entrerriano Nazareno Sasia esté en los Juegos Olímpicos París 2024. Burón, quien llegó al país el mes pasado apoyado por el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y la Secretaria de Deportes de la Nación y participó de un campus de lanzamientos con catorce atletas y sus diez entrenadores personales en el Cenard. "Hay lanzadores de buen nivel y, en consecuencia, pueden/deben subir al podio en competiciones de área geográfica", aseguró Burón a Télam desde España. Burón, de 66 años y licenciado en Educación Física y Deportes, fue responsable del área de lanzamiento de la Real Federación Española de Atletismo entre 1992 y 2012. Además, los atletas que entrenó conquistaron cuatro medallas en torneos ecuménicos y cinco en campeonatos europeos. Además, los atletas que entrenó conquistaron cuatro medallas en torneos ecuménicos y cinco en campeonatos europeos.: -Es flamante asesor técnico de la CADA. ¿Por qué le pareció atractivo abrazar este proyecto?: Conozco a dirigentes, al director técnico, a miembros de la comisión técnica, a entrenadores. Hablamos frecuentemente de lo que se debería hacer… Es posible que se haya llegado a la conclusión de que algunas de mis ideas, opiniones, propuestas y proyectos son interesantes. Cierto día pregunté si deseaban seguir hablando de forma informal-esporádica o si sería mejor hablar de manera formal-organizada. Bueno, dimos los pasos necesarios para formalizar y en este contexto es un honor aceptar su propuesta como asesor. Creo que puedo aportar y ayudar en varias facetas.: Fue el creador del Centro de Alto Rendimiento Especial de Lanzamientos de León, en su país, una instalación modelo en su tipo en el mundo. ¿Qué le pareció el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) del barrio porteño de Núñez?: El proyecto y creación del CEARD (de lanzamientos) ahora CAR (multideportivo) fue un eslabón de una larga cadena previa de proyectos-gestiones y resultados, de atletismo y particularmente para los lanzamientos, en España. Era el responsable nacional y tenía esa motivación, iniciativa y responsabilidad. Lo difícil sucedió rápido (aprobación-presupuesto del gobierno). Lo que parecía más fácil, construirlo, fue un calvario. Los lanzamientos necesitan instalaciones-materiales específicos para entrenar, planes especiales de ayuda y promoción, becas-ayudas para los lanzadores, entrenadores de alto nivel, planificación correcta y actualizada, línea pedagógica de trabajo. Esos eran los objetivos. Creo y pienso que su Cenard debería aspirar a los mismos objetivos. Para todos los deportes de equipo nacional argentino. Los lanzamientos, por supuesto. Creo que es necesario una actualización-modernización y mayor dotación-presupuesto.: Tuvo contacto con las máximas autoridades del atletismo nacional. ¿En qué aspectos avanzaron y qué proyectos tiene para los próximos meses o años?: Algunos nos conocemos desde hace bastante tiempo. Si me piden opinión la doy. Dije lo que pensaba, lo que creía, lo que sé. Hablamos, en primer lugar, de captación, de colegios, de escuelas de atletismo, de clubes, de atletismo escolar, de profesores-entrenadores, de impartir cursos, de número de fichas, entrenadores, de talento-trabajo y talonario. Expuse algunas herramientas metodológicas para la formación y seguimiento de las atletas de nivel hasta el alto nivel. Descentralizadas. Con participación de las provincias. Expuse un proyecto metodológico-pedagógico-didáctico para el desarrollo de un sector, lanzamientos, como ejemplo-modelo-muestra-espejo para el resto de los sectores atléticos. Expuse una guía de trabajo par los campus en función de la edad y el modelo de planificación anual. Evidentemente, esto no se consigue en una hora, en un viaje, en una asesoría, en un año. Es necesario tiempo, constancia, repetir y repetir. Espero que por parte de CADA así sea y que yo pueda seguir siendo necesario.: El mes pasado participó durante cuatro días de un campus de lanzamientos con catorce atletas de alto rendimiento y sus diez entrenadores personales. ¿Qué aspectos se abordaron?: Varios. Fue un intento-demostración de poner en práctica algunos de los conceptos expuestos previamente a la comisión técnica, en general, y al sector de lanzamientos (entrenadores) en particular. Carga ideológica, grupo de trabajo, programa, orden-secuencia, modelo-ciclo de la planificación, pedagogía sobre la técnica, comentario-correcciones, pedagogía sobre la fuerza. Espero y deseo que se pulse la tecla "guardar".: Joaquín Gómez, en lanzamiento de martillo, y Nazareno Sasia, en lanzamiento de bala, fueron los únicos atletas argentinos que subieron al podio, ambos con medallas de bronce en los Juegos Odesur de Paraguay 2022. ¿Qué lectura hace de esto?: Hay lanzadores de buen nivel y, en consecuencia, pueden y deben subir al podio en competiciones de área geográfica. Hay alguno más ¡Trataremos de que así sea! Si los velocistas están en el mismo caso, perfecto. Estarán haciendo un buen trabajo. El atletismo son marchas, carreras, saltos, lanzamientos, combinadas y otras gaitas… Mientras más, mejor.: El atleta Germán Lauro, finalista olímpico y mundial en lanzamiento de bala, en una entrevista con Télam expresó que Sasia "tendrá un gran futuro y será un muy buen atleta no sólo nacional sino también internacional". ¿Cuál es su observación sobre Sasia y qué proyección le avizora?: Creo que es correcta. Estamos en ello. Con su entrenador tengo una comunicación especial. Me gustaría que pudiese estar en París 2024.: Sergio Alfonsini, entrenador de Sasia, dijo sobre el lanzador: "Esperemos que el Panamericano 2023 pueda estar entre los seis primeros". ¿Usted qué pronóstico tiene?: Más que pronóstico, que es muy gaseoso, tengo objetivo. Espero que así sea. Mientras más cerca del uno, mejor.: Por último, ¿qué nivel evalúa que tienen los lanzadores argentinos? ¿Con qué materia prima se encontró?: En este momento hay 3-4 lanzadores de buen nivel. Pueden y deben subir al podio en competiciones de área geográfica.