Walter Correa: "Los trabajadores piden que Cristina sea candidata a Presidenta"

Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. Foto: Victoria Gesualdi.

Correa cree que Cristina debe ser candidata a presidenta.

Junto con Máximo Kirchner, Andrés Larroque y compañeros de distintas organizaciones sindicales nos reunimos para analizar diversos temas coincidiendo en la necesidad de mejorar los ingresos de trabajadores y jubilados como forma idónea de mejorar la situación social y dinamizar.. pic.twitter.com/IARxLbUX0U — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) February 15, 2023

Correa considera que el candidato a gobernador es Kicillof. Foto: Eva Cabrera

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa,a presidenta" en las elecciones de este año y consideró que no se puede permitir que la titular del Senado "sea proscripta", en referencia a su situación judicial.En una entrevista con la radio AM 750, Correa analizó que, "en los 40 años de democracia, no se puede tener proscripciones porque una mafia judicial accione en favor de los poderes fácticos" y enfatizó:Correa fue uno de los dirigentes que el miércoles se reunió con el presidente del PJ bonaerense, el diputado Máximo Kirchner, "para plantearle el pedido de los trabajadores y de las trabajadoras, que reclaman, solicitan y piden que Cristina Fernández sea candidata a presidenta este año".El encuentro, que se desarrolló en la sede de la Federación Gráfica, contó además con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.Además participaron el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; del de Suteba, Roberto Baradel; el titular de la CTA, Hugo Yasky; de Canillitas, Omar Plaini; la secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley; y la secretaria General de Ctera, Sonia Alesso."Eso le planteamos a Máximo en la previa de esta mesa política que se está configurando", contó en referencia al encuentro que el Frente de Todos mantendrá esta tarde en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera.El ministro bonaerense sostuvo que "los trabajadores piden que Cristina sea la candidata a Presidenta" y señaló que, en ese contexto, están "obligados a transmitirle eso al titular del partido en la provincia".Además,"Nosotros, como peronistas, planteamos que tiene que haber una mejora en los ingresos de los trabajadores, cuestiones de soberanía y defensa de lo nacional", apuntó.En ese marco, dijo que,, y destacó la necesidad de que el peronismo "defienda a Cristina ante esta mafia judicial y los grupos económicos que la proscribieron para que no sea candidata".Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández desee ir por la reelección, expuso que "habrá que debatirlo" pero aclaró que su candidata, "como peronista, es Cristina".Luego, afirmó queA la primera reunión de la mesa nacional del Frente de Todos concurrirán esta tarde a partir de las 19 representantes de los distintos sectores que componen la coalición oficialista.Allí, comenzarán a delinearse aspectos vinculados con la definición de candidatos para las primarias y las elecciones generales, y la estrategia para la campaña electoral, entre otras cuestiones.