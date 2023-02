Alcaraz mostró su repertorio y está entre los ocho mejores del Argentina Open

Foto: Alfredo Luna.

Carlos Alcaraz,del Argentina Openen un partido con algunos altibajosAlcaraz, nacido en Murcia y segundo en el ranking mundial de la ATP, empleó dos horas para doblegar a Djere (57) ante 5.000 personas que colmaron las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club., quien previamente eliminó del torneo al argentino Camilo Ugo Carabelli (127).El interés por ver en acción al niño maravilla del tenis, el que se apoderó del número uno del mundo en 2022 a los 19 años siendo el más joven en lograrlo (recién lo cedió el mes pasado a manos del serbio Novak Djokovic), comenzó a llamar la atención mucho antes de su partido de este miércoles.En ese contexto, las jornadas de más de 34 grados a la sombra no fueron ningún obstáculo para que los fanáticos se acercaran al predio solo para verlo practicar o para esperar su salida y tomarse una "selfie" al final de cada entrenamiento.El murciano,En el partido ante el serbio, comenzó algo retrasado en la cancha pero eso solo le duró un par de games, hasta que tomó la iniciativa y empezó a castigar con su derecha, ya sea paralela o cruzada.Alcaraz se mantuvo firme con su servicio y quebró dos veces el del balcánico, así se adelantó 2-1 y 5-2, para luego cerrar el primer set por 6-2.En el segundo set, el español mantuvo la iniciativa y lanzó algunos drops que hicieron las delicias del público, que le aplaudió a rabiar cada acierto y lo hacía sentir sentirse local por mas que sea su primera vez en suelo argentino.Una de las que aplaudía al murciano desde el palco oficial era Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, que también recibió su merecida ovación cuando por los altavoces anunciaron su presencia en el estadio.Antes del inicio de ese parcial, el serbio se fue unos minutos al vestuario, cambió su remera y también modificó su actitud, ya que decidió jugar más agresivo para generarle problemas al español, algo que logró al punto que se llevó el set por 6-4 luego de quebrarle por primera vez el servicio.Si bien Alcaraz bajó mucho su porcentaje de aciertos, siempre la situación dependió de él, por eso en el tercer set cuando ajustó la devolución y quebró el saque de Djere para adelantarse 2-0 nadie dudaba que el triunfo no se le iba a escapar de sus manos.Además, Djere comenzó a agudizar problemas físicos y mermó su rendimiento, lo que le permitió a Alcaraz volver a quebrar su saque (5-2), para cerrar el set por 6-2 y quedarse con la victoria.En cuanto a la actividad de los tenistas argentinos, el saldo no fue tan positivo como en las jornadas anteriores, puesto que solo uno avanzó a los cuartos de final, mientras que otros dos resultaron eliminados.La sonrisa de la jornada la aportó el longilíneo platense Tomás Martín Etcheverry, quien concretó la mejor actuación de su carrera en el partido que inauguró la jornada al instalarse entre los ocho mejores del ATP porteño.Etcheverry (82), de 23 años y 1,96 metros de estatura, le ganó al español Roberto Carballes Baena (76) por 4-6, 6-1 y 6-2 luego de dos horas y media de un partido cambiante.El tenista platense jugará su próximo partido el viernes ante el británico Cameron Norrie (12), quien debió trabajar a destajo para quitarse de encima al argentino Facundo Díaz Acosta (191), al que venció por 4-6, 7-5 y 7-6 (8-6) luego de tres horas de batalla.Etcheverry había dejado una muy buena impresión en su anterior partido de la ronda inicial que le ganó al boliviano Hugo Dellien (117), lo ratificó con su victoria sobre Carballes Baena y habrá que ver si le alcanza para hacerle partido a Norrie, segundo favorito al título detrás de Alcaraz y con más experiencia en las instancias finales de los torneos.La otra derrota de una raqueta argentina fue la que sufrió el porteño Camilo Ugo Carabelli (127) ante el experimentado serbio Dusan Lajovic (90) por 6-3 y 6-1, luego de una hora y 40 minutos de juego en la que hubo total superioridad del europeo., quienes jugarán sus respectivos partidos de octavos de final.El "Peque" Schwartzman (32) debutará directamente en los octavos de final ante el español Bernabé Zapata Miralles (74), "Fran" Cerúndolo (30) se medirá con otro español, Jaume Munar (67), mientras que el cordobés Cachín (68) la tendrá complicada ante el italiano Lorenzo Musetti (20), tercer favorito al título del torneo.En el caso de que los tres ganen y se instalen en los cuartos de final, Schwartzman y Cerúndolo se enfrentarán el viernes entre ellos, mientras que a Cachín le tocaría el austríaco Dominic Thiem (99) o el peruano Juan Pablo Varillas (101).