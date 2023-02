El Frente de Todos, ante la primera reunión de su mesa política para definir estrategia electoral

En la previa

Acto del Presidente en la UNAJ de Florencio Varela.

Kicillof, uno de los gobernadores que asistirá al encuentro. Foto: Eva Cabrera.

Los ejes del encuentro

Los distintas corrientes que componen el Frente de Todos (FdT) concretarán este miércoles la primera reunión de, quien a su vez es titular del PJ, para definir la estrategia electoral de la coalición oficialista y acordar reglas internas de participación en las PASO previstas para agosto.La sede del PJ nacional del barrio porteño de Balvanera -Matheu 130- será epicentro a partir de las 19 de la cumbre del FdT que oficiará de, el reglamento interno y el programa con las propuestas para un próximo Gobierno, a pesar de que todavía se mantienen varias incógnitas respecto a los participantes del encuentro y el temario.Desde la convocatoria realizada por Twitter el pasado domingo 5con gobernadores peronistas; intendentes bonaerenses; el ministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, representante en esa conversación del sector de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con el secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la CGT Pablo Moyano; para acercar posiciones y dialogar sobre el futuro del FdT.En la antesala de la cumbre,, entre otros.Desde, que tendrá cinco referentes por sector.Quienes tienen esta misión son el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el canciller Santiago Cafiero y el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi.Por el kirchnerismo, el único confirmado es De Pedro, mientras que la vicepresidenta y el diputado y jefe del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ya adelantaron que no asistirán al encuentro.En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que será de la partida . "La idea es trabajar coordinadamente para que el FdT sea la mejor opción electoral para este año", indicaron fuentes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.El otro sector que compone la tercera pata política más relevante del FdT es el Frente Renovador, que "todavía no definió si va a participar Massa", según señalaron fuentes cercanas al titular del Palacio de Hacienda.Al respecto, el ministro de Transporte bonaerense y dirigente massista Jorge D'onofrio sostuvo que "la voluntad de Sergio es que participemos activamente" y además consideró que "muy sano que el FdT tenga una mesa política donde empezar a debatir algunas cuestiones".Desde el sindicalismo cercano al Gobierno,"Tenemos que tirar todos del mismo carro, más allá de que en la PASO haya dos o tres fórmulas", dijo Pignanelli, quien citó la máxima justicialista "El que gana, conduce y el que pierde, acompaña".Por parte de los gobernadores, algunos de los cuales compartieron una cena con el Presidente el pasado lunes en Olivos, todavía se mantienen en secreto los nombres de los representantes que integrarán la mesa, aunque el riojano Ricardo Quintela anticipó que no se sumará porque "van a haber representantes de los tres sectores y luego va a haber una reunión con representantes del territorio y otros sectores"."Tenemos que hacer el esfuerzo necesario para lograr la unidad del FdT", apuntó Quintela, una máxima que sostienen desde todos los sectores del oficialismo, incluida la CGT, la CTA, los movimientos sociales y otros partidos que integran el frente.Otra la consigna común a todos los espacios es que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas a ningún cargo porque "falta y hay que abocarse a la gestión".Uno de los ítems que puede generar más rispideces es el planteo del kirchnerismo de que la mesa política se pronuncie sobre lo que consideran una "proscripción" de la vicepresidenta tras el fallo judicial condenatorio por el caso de la obra pública en Santa Cruz.A su vez, el Frente Renovador alzará su voz para que la coalición evite "tirarse tiros en los pies" con disputas en público que puedan perjudicar "la gestión" que encaró Massa con el principal objetivo de bajar la inflación.Además, en el temario de la primera reunión se encuentra el objetivo de iniciar la discusión para acordar reglas de participación en las PASO, siendo el principal punto de debate el porcentaje del piso que debe obtener una lista para obtener la representación por la minoría y obligar a intercalar candidatos con la nómina mayoritaria, algo poco común en la historia del peronismo.El piso histórico del PJ se estableció en un 25 por ciento de los votos, por lo que algunos sectores minoritarios reclaman que se baje esa vara para tener mayores posibilidades de obtener un lugar por la minoría en las listas para legisladores o concejales, en el caso de haber PASO.Sin dudas, esta particularidad no incluye los cargos ejecutivos porque allí se obtiene la victoria por un voto en el caso de que haya una disputa en las PASO.En ese punto se abre otro debate en el seno del FdT y es si se habilita la competencia a nivel municipal y provincial en distritos donde gobierna la coalición oficialista, un pedido de varios sectores como el Movimiento Evita y La Cámpora que quieren disputar el poder en los municipios del conurbano bonaerense y otras provincias.También está la posibilidad de que se logre un acuerdo entre las partes y haya una fórmula de unidad, lo que hoy está lejos, pero nada es imposible en el mundo PJ, donde la conversaciones recién comienzan.