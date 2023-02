Jefes comunales y dirigentes políticos criticaron a Edesur por los cortes de luz

Dirigentes políticos expresaron en redes sociales sus reclamos por los cortes de luz que se registran en el área de distribución de la empresa Edesur, en la zona metropolitana de Buenos Aires.



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló en la red social Twitter que “son innumerables la cantidad de reclamos que hemos hecho a Edesur por el pésimo servicio que brindan”.





Son innumerables la cantidad de reclamos que hemos hecho a @OficialEdesur por el pésimo servicio que brindan.



Con @mauriciomacri tuvieron ganancias escandalosas y no invirtieron un solo peso. Por esta razón, hoy nuevamente hay miles de vecinxs sin luz en el AMBA. pic.twitter.com/srNe1QPaiN — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 15, 2023

Los cortes de luz son innumerables y lo único que reciben las familias afectadas por parte de Edesur es destrato o arreglos parciales que no solucionan el problema. Aumentan sus ganancias pero no invierten en mejorar el servicio. La situación es límite. Cumplan con su obligación. — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 15, 2023

“Con Mauricio Macri tuvieron ganancias escandalosas y no invirtieron un solo peso. Por esta razón, hoy nuevamente hay miles de vecinos sin luz en el AMBA”, recalcó Mendoza.En tanto, la diputada nacional por el Frente de Todos, Paula Penacca, sostuvo que “el fin de semana 200 mil familias del AMBA se quedaron sin luz. Edesur factura millones, no invierte y empeora el servicio año tras año” y agregó que “esta situación no da para más”.“Como si fuera poco, en Lugano, ante el reclamo pidiendo una solución, (el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta responde con represión”, puntualizó la dirigente porteña.En este mismo sentido se expresó el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, quien destacó que “los vecinos de Lugano están sin luz ni agua hace 4 días. En lugar de asistirlos y acompañar su reclamo, Larreta manda a la Policía de la Ciudad a reprimirlos”.“Los persiguen con motos y tiran balas de goma contra familias y personas mayores. Vergüenza (Horacio) Rodríguez Larreta”, manifestó Recalde.“Los cortes de luz son innumerables y lo único que reciben las familias afectadas por parte de Edesur es destrato o arreglos parciales que no solucionan el problema. Aumentan sus ganancias pero no invierten en mejorar el servicio. La situación es límite. Cumplan con su obligación”, completó el legislador nacional.