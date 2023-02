"Pimpi" Colombo reclamó que Diputados sancione el proyecto de Moratoria Previsional

Foto: Prensa Diputados.

La secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra),, afirmó este miércoles que es "injusto e inhumano" que los legisladores de la oposición no presten quórum en la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de ley de Moratoria Previsional, que beneficiaría a "cientos de miles de amas de casa que hoy están excluidas"., manifestó Colombo en declaraciones a Télam.En esa línea, señaló que la aprobación de esta ley"y no tienen un ingreso para poner un plato de comida en la mesa", así como a "otras más jóvenes que pueden empezar a pagar su moratoria ahora y no estar con la angustia de no saber si van a poder hacerlo en el futuro".La secretaria general de Sacra recordó que el proyecto de ley tiene desde el año pasado media sanción del Senado, pero cuando se había acordado su tratamiento en la Cámara de Diputados, entre noviembre y diciembre, "el oficialismo incluyó una modificación en el temario y ahí la oposición no dio quórum nunca más".Colombo, asimismo, subrayó que, en particular porque las mujeres son "las más excluidas del sistema jubilatorio, porque siendo amas de casa solamente es imposible juntar los años de aportes necesarios".La titular de Sacra explicó a Télam que la moratoria vigente, del año 2005, "fue extraordinaria porque incorporó a más de 2,5 millones de personas" al sistema previsional, pero pasados los años, "no se extendió el plazo que cubre".En ese sentido, mencionó como ejemplo que si un ama de casa completaba los 30 años necesarios para jubilarse en 2013, al día de hoy todavía le faltarían 10 años para ese retiro laboral.Colombo, además, insistió en que desde la media sanción del Senado de la Nación están "reclamando" en cada provincia a los legisladores "para que tomen nota del reclamo y le den prioridad legislativa", porque "en cada una de nuestras delegaciones vemos que aumentan la cantidad de amas de casa que hoy en día viven en la pobreza"."Se debería reconocer el trabajo de ama de casa con un salario que le permita aportar mes a mes e ingresar al sistema jubilatorio", enfatizó Colombo y reiteró el reclamo para que se trate la Ley de Jubilación de Amas de Casa."Como decía Evita: lo que hacemos en nuestra casa es trabajo y merece un salario, y si es un trabajo y merece salario debés tener derecho a jubilarte", destacó Colombo.