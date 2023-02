Economía obtuvo más de $400.000 millones y consiguió financiamiento adicional por $107.282 millones

Economía superó con éxito las especulaciones sobre un mal resultado, luego que JXC cuestionaran la sostenibilidad de deuda en pesos.

Cuestionamientos a JxC

El Ministerio de Economía obtuvo más de $400.000 millones en la licitación de este miércoles y consiguió $107.282 millones adicionales a los, lo que le permitióque hubo en los últimos días, luego de que desdeEn total se recibieron, de los cuales se adjudicaron $362.459 millones de nominales, que representan un valor efectivo de $401.680 millones.Como el Tesoro afrontaba vencimientos por $294.398 millones esta semana, obtuvo un financiamiento neto de $107.282 millones, un 36% más que el total previsto para la semana en curso.En la licitación de hoy, tres de ellos con vencimiento a mediados dely otro cony se extendió a $326.282 millones el financiamiento que obtuvo del mercado local en lo que va de 2023, según se informó oficialmente.Del total del financiamiento obtenido,, 38% por instrumentos a tasa fija y el 9% restante por instrumentos a tasa variable.Asimismo, el 91% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2023 mientras que el 9% restante tienen vencimiento en 2027.La semana pasada huboy el principal frente opositor,(JxC), luego de que sus principales dirigentes emitieran unconjunto en el que manifestaron susEn ese sentido, dijeron estar "en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias", y acusaron a las autoridades de dejar "una bomba de tiempo al próximo" gobierno.Sobre este tema se, que cuestionaron la actitud de la oposición, a la que acusaron de, para así generar una crisis que mejore sus chances de ganar las elecciones presidenciales de este año.apuntó específicamente contra referentes económicos de la oposición: el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; los diputados nacionales, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy; y el economista y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, Eduardo Yeyati."Si el problema son los vencimientos 2023, ¿por qué no cambian el discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar?", cuestionó Rubistein a los economistas de la oposición en un hilo de Twitter."A diferencia del período 2016/2019, en que se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro", afirmó Rubistein.En el mismo sentido se expresó elquien dijo que elsobre la deuda pública fue", y responsabilizó al principal frente opositor de querer "generar inestabilidad para ganar una elección"."El objetivo de la oposición", dijo Guzmán, es "que no se pueda refinanciar la deuda en pesos, como pasó en 2019 cuando gobernaban", aunque sostuvo que equivocan su diagnóstico, ya que la deuda en pesosmientrasestaba mayormente en poder de"El comunicado de JxC muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad. Es, además de irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas", afirmó Guzmán en un hilo de Twitter.Otro de los que se refirió al tema fue el, que aseguró que "la deuda en pesos desde el punto de vista técnico no representa ningún problema para la Argentina"."Uno puede deducir es que Cambiemos quiere que el gobierno tenga una crisis financiera donde la deuda se haga pomada y el dólar se vaya al demonio paradijo Álvarez Agis en diálogo con Radio con Vos.En el marco del, mañana se efectuará la, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy., en base a lo establecido en el cronograma preliminar del primer semestre de 2023.