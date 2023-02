Lila Downs vuelve a la Argentina con una gira que arranca este sábado en el Cosquín Rock

Lila Downs, de regreso este sábado en el Valle de Punilla.

Lila Downs "El silencio" VER VIDEO

La inmensa cantante y compositora, uno de los grandes nombres de la world music y el canto latinoamericano además de una performer de inigualable energía sobre el escenario, vuelve a la Argentina luego de la pandemia para ofrecer cuatro shows de suel primero de los cuales tendrá lugar este sábado en elLa autora de "La cumbia del mole", de una particularísima versión del anónimo "La cucaracha" y de "Zapata se queda", y que con voz única supo reconciliar tradiciones telúricas con sonoridades que no excluyen ni lo percusivo, ni el pop, lo eléctrico o el jazz vinculados al canto popular, continuará su recorrido argentino con una presentación en el Teatro Coliseo el lunes 20, el martes 22 en el Cine Teatro Español de Neuquén y el viernes 25 en Anfiteatro Municipal Humberto de Nito de Rosario, fecha que compartirá con La Delio Valdez.Este regreso de la Downs a la Argentina es diferente a sus presentaciones anteriores ya que llega embargada por el profundo dolor por la pérdida de su pareja en los últimos 30 años, el bajista, con el que gestó y desarrolló todo su proyecto musical, que falleció en diciembre pasado a los 69 años.cuenta Lila en charla telefónica con Télam desde su casa en las colinas de Oaxaca donde está cocinando para su hijo de 12 años.-contesta-, cuenta.La gira Dos Corazones, inspirada en una canción nueva que grabará para el próximo disco y pensando también en Paul, propone un show con composiciones recientes que irán a este nuevo material de estudio que está presentando y temas anteriores, algunos convertidos ya en clásicos y que todo su público espera volver a escuchar cantando por ella en vivo, así como composiciones históricas de su extenso repertorio., relata Downs.-Estoy en mi casa de Oaxaca en en el sur de México, cerca de la ciudad pero algo apartada, sobre las colinas, estoy cocinando para mi hijo de doce años que tiene que comer un poco más de carnes, le va venir bien estar en Argentina.-Llegamos allí sin hacer mucha música pero felices de estar en casa y hacer cosas en familia, también sufrimos, como todo el mundo, la cuestión de la pareja en medio de todo ese encierro pensando en la posibilidad de ir cada uno por su lado pero surgieron cosas dentro de la misma música y el trabajo que hicieron que repensáramos nuestra vida. Después de estar mucho tiempo con alguien hay que decidir si estamos a gusto así o qué hacemos y eso nos pasó a nosotros, porque se dieron una serie de cosas, también el tema del peso de la muerte en Paul, ya hacía 10 años que sabíamos que él iba a perder la vida y eso no es fácil de atravesar porque por un lado quieres vivir más y por otro te vuelves muy cuidadoso, eso nos afectó pero también, afortunadamente, la vida nos volvió a reunir. Al final de su vida, Paul tocó mucho, estuvo tocando mucha música al final, y eso es un ejemplo de fortaleza de vivir con esa realidad y vivir plenamente.-Sabíamos que él iba a morir, cuando llegó la muerte fue como si la estuviéramos esperando todo ese tiempo y era algo muy pesado, aunque también es verdad que en cierta forma yo lo supe enfrentar, cuando tenía 16 años perdí a mi padre de un paro al corazón y fue muy trágico. Yo estaba sola con él y tuve como un pánico y tardé como siete años hasta restablecerme de eso y volver a sentirme como una persona total. En el caso de Paul no es que estaba preparada pero sí consciente de que esto iba a llegar, es algo muy difícil de aceptar pero también es como un camino que sueltas, tu tienes la posibilidad de soltar, como dicen los budistas, y eso es necesario.