El Gobierno porteño deberá otorgar una solución habitacional a familias de la ex autopista 3

La Asamblea de Vecinos comprometidos del Sector 4 de la Ex Au3 había presentado un amparo en 2021.//Foto TW @EKoutsovitis

La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en un plazo no mayor de 180 días elabore y remita a la Legislatura un proyecto de rezonificación definitiva y un plan de concreción de soluciones habitacionales para los habitantes de la traza de la ex autopista 3, la cual fue diseñada durante la última dictadura cívico militar, pero que nunca se realizó.La sentencia del Juzgado del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo 16 a cargo de Martín Furchi está enmarcado ena partir de un amparo presentado por lacon el patrocinio jurídico del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).iba a extenderse desde el barrio de Saavedra hasta Puente Alsina, atravesando una decena de barrios, para lo cual se ordenaron expropiaciones y demoliciones de las viviendas que iban a estar afectadas, no obstantey muchas familias quedaron perjudicadas por la situación, entre ellas, las delTras décadas de demandas al Estado porteño, impulsaron el amparo al cual Furchi dio lugar en abril del 2022 y ahora una sentencia de fondo por la cual laen undebe “elaborar y remitir a la Legislatura el proyecto de rezonificación definitiva, el proyecto de renovación urbana y el plan para la concreción de soluciones habitacionales” para los vecinos y vecinas.Además, agrega que el todo lo demandado “Según manifestaron desde el ODC, la fragmentación en sectores de la traza “hizo que algunas de las familias recibieran propuestas inmediatas, mientras que otras no”, en alusión a las distintas medidas que fueron impulsadas para facilitar una solución habitacional, entre ellas, dos leyes sancionadas en la Legislatura porteña.“El sector 4 sufrió por más de 20 años el incumplimiento de la ley 324 y más de una década el incumplimiento de la 3.396. Ambas leyes reconocen el derecho a la vivienda de las familias”, precisaron y agregaron que “ante la negativa de cumplir con estas leyes, la violación de la Constitución y falta de respuesta del GCBA, las familias que habitan este sector presentaron una demanda ante la justicia”.Por su parte,a la sentencia de Furchi al considerarla como “un evidente exceso de jurisdicción, que resulta violatorio del principio republicano de división de los poderes, el cual es menester salvaguardar celosamente”.