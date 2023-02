El consumo de los hogares subió 5,5% en enero, según un relevamiento

La categoría de indumentaria y calzado mostró en enero una caída estimada de 1,4% interanual.

El consumo por rubros

El consumo de bienes y servicios finales en los hogares creció en enero 5,5% interanual en volumen, a pesar de lo cual continúa por debajo de los niveles existentes en 2019, en la prepandemia, de acuerdo a los resultados del nuevo Indicador de Consumo (IC) que presentó este miércoles la(CAC).La suba interanual de enero "se da en un contexto de una baja base de comparación en 2022 heredada de la pandemia, lo que explica parte de la tasa de crecimiento observada en el mes", indicó la entidad empresaria.De acuerdo con el relevamiento, el nivel de consumo de los hogares en enero de 2023punto de comparación previo a la disrupción ocasionada por el coronavirus, ubicándose 0,3% por debajo del mismo.Al presentar el nuevo índice, el, dijo que "y para "2023 esperamos que este índice dé caída; va a ser difícil mantener el nivel de actividad sin financiamiento externo y con la situación que atraviesa el campo".Consideró que es "y con "Por su parte, else refirió a losque enfrentan las empresas"Cuanto más aumenta el consumo, más aumenta la necesidad de importar" por lo cual "ahí hay una traba importante" para la mejora de este indicador en el año, señaló Grinman.Otro aspecto que contempla el informe es que "lade los hogares mostró en el arranque del año una"En 2023 se espera una nueva caída del poder de compra de los hogares como consecuencia de la falta de dinamismo económico, una inflación que se sostendría en niveles elevados y un proceso de recomposición tarifaria que aún se encuentra en marcha", agregó.Si se analiza elde consumo en particular se observa que la categoría de, "dinámica negativa que se impuso por sobre el abaratamiento de los precios relativos del sector".Por otro lado,mostró un crecimiento estimado de 15,8% interanual en enero, ubicándose en niveles similares a los prepandemia; recreación y cultura creció en torno al 10% pero persiste más de 16% debajo de los los valores de 2019.En tanto, el consumo en else mantuvo estable en la comparación interanual del primer mes del año, aunque ya se ubica más de 17% por encima de los niveles de 2019.Con respecto al, estos iniciaron el año con un avance estimado cercano al 5%, posicionándose en niveles comparables a los del arranque de 2019.Las fuentes utilizadas para la confección del IC corresponden a información de acceso libre y gratuito de Acara, AFIP, Cammesa, Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, Enargas, Indec, las secretarías de Agricultura y de Energía de la Nación.Asimismo, se utilizaron fuentes privadas para el relevamiento de bienes de consumo masivo (alimentos, bebidas con y sin alcohol, artículos de limpieza y de cuidado personal).